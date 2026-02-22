Ограничения сняли в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево

Фото: depositphotos/Chalabala

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

До этого аэропорты столичного региона принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это было связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства.

Минтранс РФ ранее утвердил четкий регламент обслуживания пассажиров, ожидающих вылета. Изменения начнут действовать с 1 марта 2026 года.

Компании будут обязаны предоставлять питьевую воду уже спустя час после двухчасовой задержки. Горячее питание – не позднее чем через два часа после четырех часов ожидания.