Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия и Украина находятся в "начале конца" текущего конфликта. Таким мнением он поделился в интервью Financial Times.

Одновременно с этим Зеленский указал, что любое прекращение огня без твердых гарантий безопасности будет нести в себе большие риски. Он отверг утверждения о том, что Украине необходим режим прекращения огня для перегруппировки сил войск перед наступлением.

Зеленский также выразил надежду, что президент США Дональд Трамп изменит свою позицию по украинскому конфликту. По его словам, сейчас американский лидер оказывает большее давление именно на Киев, требуя уступок с его стороны для заключения мира. Глава Украины назвал недальновидной идею США о том, что уступка Киевом Донбасса прекратит конфликт.

Помимо этого, Зеленский призвал Евросоюз перестать "увиливать" и наконец определить дату вступления Украины в сообщество. По мнению украинского лидера, это должно произойти уже в 2027 году.

В Женеве 17 и 18 февраля прошли трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и США. Российскую делегацию на этих встречах возглавлял помощник президента Владимир Мединский.

Попытки превратить серьезный процесс в шоу приводят к дезинформации, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в контексте того, почему переговорам по Украине важен решим тишины.