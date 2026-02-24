Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:21

Политика

Зеленский заявил о "начале конца" украинского конфликта

Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия и Украина находятся в "начале конца" текущего конфликта. Таким мнением он поделился в интервью Financial Times.

Одновременно с этим Зеленский указал, что любое прекращение огня без твердых гарантий безопасности будет нести в себе большие риски. Он отверг утверждения о том, что Украине необходим режим прекращения огня для перегруппировки сил войск перед наступлением.

Зеленский также выразил надежду, что президент США Дональд Трамп изменит свою позицию по украинскому конфликту. По его словам, сейчас американский лидер оказывает большее давление именно на Киев, требуя уступок с его стороны для заключения мира. Глава Украины назвал недальновидной идею США о том, что уступка Киевом Донбасса прекратит конфликт.

Помимо этого, Зеленский призвал Евросоюз перестать "увиливать" и наконец определить дату вступления Украины в сообщество. По мнению украинского лидера, это должно произойти уже в 2027 году.

В Женеве 17 и 18 февраля прошли трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и США. Российскую делегацию на этих встречах возглавлял помощник президента Владимир Мединский.

Попытки превратить серьезный процесс в шоу приводят к дезинформации, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в контексте того, почему переговорам по Украине важен решим тишины.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Женеве

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика