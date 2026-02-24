Группа "Воровайки" материально поможет экс-солистке Павловой после смерти детей

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/yana.pavlova.official

Музыкальная группа "Воровайки" планирует оказать финансовую помощь бывшей солистке Яне Павловой, у которой погибли дети. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал продюсер коллектива Никита Надыктов.

Он назвал произошедшее ужасной трагедией и выразил певице искренние соболезнования от лица коллектива.

Сын и дочь Павловой погибли в Оренбургской области 22 февраля. В администрации Подгородне-Покровского сельсовета пояснили, что дети экс-солистки "Воровайек" сорвались в овраг, катаясь на санях в не предназначенном для этого месте.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Похорон пока не было, проводятся следственные мероприятия.

