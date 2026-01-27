Врач Терновой: при столкновении на тюбинге нужно вызывать скорую

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Если человек на тюбинге въехал во что-либо, первым делом нужно вызывать скорую помощь. Об этом телеканалу "360" рассказал директор центра реабилитации Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, врач травматолог-ортопед, мануальный терапевт Константин Терновой.

По словам врача, лучше всего дождаться медиков, так как при попытке оказать помощь самостоятельно можно случайно навредить пострадавшему. Особенно это касается случаев с травмами позвоночника и черепно-мозговыми травмами.

Если же идет кровь, нужно остановить кровотечение, наложив жгут выше раны.

"Если кровь течет из носа, прижимают боковину носа. Еще можно просто приложить салфетку или ткань к носу", – сказал Терновой.

Специалист отметил, что санки и ледянки безопаснее, чем тюбинг, так как на них можно повернуть и выставить ногу, чтобы затормозить. При этом "ватрушка" совершенно неуправляема. Кроме того, на ней можно разогнаться до 60 километров в час.

Среди наиболее частых травм, которые можно получить во время катания на тюбинге: перелом позвоночника, переломы конечностей и их ушибы, а также ушибы внутренних органов.

Заслуженный спасатель России и член Общественной палаты Подмосковья Сергей Щетинин добавил, что лучше всего на "ватрушках" кататься на специально предусмотренных для этого трассах, которые есть и в Москве, и в Подмосковье. Там всегда присутствуют инструкторы, которые следят за потоком, смотрят на параметры тюбинга, включая его вес и размер.

Кроме того, на таких трассах есть указатели, ограждения, укатанная дорога. Там же выдают спецодежду, шлемы. Обычно такие спуски составляют не более 20 градусов и не имеют рядом водоемов, деревьев, столбов и других препятствий.

Инструктор предупредил, что даже в специальных местах детей должны сопровождать взрослые. Самим же взрослым не стоит перед спуском употреблять алкоголь, следует также отказаться от поездки при недомогании.

Также на одном тюбинге должен спускаться только один человек. При этом размеры ватрушек для детей и взрослых отличаются. В процессе спуска следует держаться за ручки. Нельзя стоять на коленях или лежать на животе. Перед поездкой важно посмотреть, что внизу никого нет. При подъеме нельзя препятствовать спуску других. Запрещено связывать несколько тюбингов и привязывать их к транспортным средствам.

Ранее в городе Сольцы Новгородской области две девушки погибли во время катания на тюбинге. Он был привязан к автомобилю "ВАЗ 2114", за рулем был молодой человек 2005 года рождения.

В какой-то момент во время буксировки тюбинг столкнулся с "ВАЗ 2112" на встречной полосе. В результате девушки скончались на месте происшествия.

