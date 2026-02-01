Форма поиска по сайту

Политика

Трамп вновь потребовал немедленно арестовать Обаму

Фото: AP Photo/Steve Helber

Президент США Дональд Трамп вновь потребовал немедленного ареста экс-лидера США Барака Обамы из-за сфабрикованных им обвинений в сотрудничестве Трампа с Россией. Об этом действующий президент написал в соцсети Truth Social.

Трамп сообщил, что глава национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала сотни документов по делу "Рашагейт", которые доказывают, что Обама лично приказал ЦРУ сфабриковать ложную разведывательную информацию о Трампе, пытаясь "подорвать и ослабить доверие американцев" к победе республиканца на президентских выборах 2016 года.

"Это была попытка государственного переворота со стороны Барака Хусейна Обамы и его приспешников. <...> Арестуйте Обаму сейчас же!" – призвал Трамп.

Ранее Трамп разместил в своем аккаунте сгенерированное искусственным интеллектом видео с арестом Обамы. Глава Белого дома отметил, что никто не стоит выше закона.

Сенатор РФ Алексей Пушков сообщил, что Обама рискует оказаться на скамье подсудимых после опубликованных Габбард разоблачений, указывающих на серьезные правонарушения со стороны бывшего президента.

Трамп опубликовал созданное нейросетью видео с задержанием Обамы

политиказа рубежом

