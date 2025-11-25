Мишель Обаму обвинили в употреблении "Оземпика" из-за похудения

Фото: ТАСС/AP/Allison Robbert

Бывшую первую леди США Мишель Обаму обвинили в употреблении препарата "Оземпик" из-за резкого похудения. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Page Six.

В своем личном блоге Обама опубликовала кадры со съемки с фотографом Энни Лейбовиц. На ней были серый топ, голубые джинсы с коричневым ремнем и сапоги на каблуках. Пользователи Сети заметили, что за последнее время Обама сильно похудела, предположив, что она прибегла к употреблению препарата.

"Либо персональный тренер и строгая диета, хотя нет, "Оземпик" гораздо проще", – указали комментаторы в соцсети Х.

При этом сама экс первая леди США не комментировала эти высказывания.

Ранее бывший президент США Барак Обама и его жена опровергли слухи о своем возможном разводе. Подозрения о разладе между супругами появились после того, как экс-лидер Соединенных Штатов начал появляться на публичных мероприятиях в одиночестве. В частности, Обаму видели без жены на похоронах бывшего американского президента Джимми Картера и второй инаугурации нынешнего лидера страны Дональда Трампа.

