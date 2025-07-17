Барак и Мишель Обама опровергли слухи о разводе

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Бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель Обама опровергли слухи о своем возможном разводе, сообщает газета "Известия" со ссылкой на подкаст IMO Podcast.

Подозрения о разладе между супругами появились после того, как экс-глава Соединенных Штатов приходил один на публичные мероприятия. Обаму видели без жены на похоронах бывшего президента США Джимми Картера и второй инаугурации нынешнего лидера страны Дональда Трампа.

Бывшая первая леди Соединенных Штатов заявила в рамках подкаста, который она ведет вместе с исполнительным директором национальной ассоциации тренеров по баскетболу Крейгом Робинсоном, что никогда не думала о разводе с мужем даже в самые тяжелые времена. Обама поблагодарила супруга за его помощь в том, каким человеком она стала. Экс-первая леди отметила, что за время их совместной жизни у них было множество приключений.

"Когда мы появляемся на публике порознь, люди думают, что мы развелись", – рассказала Обама.

Ранее появились слухи о разводе президента Франции Эммануэля Макрона с женой Брижит Макрон. Она отказалась брать руку супруга во время их поездки в Великобританию. Одной из причин ее поступка СМИ назвали недавнюю смерть старшей сестры Макрон – Анны-Марии Тронье.