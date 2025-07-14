Актрису из "Папиных дочек" Сиваеву заподозрили в разводе после возвращения в соцсети

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Nastya Sivaeva

Актрису и звезду сериала "Папины дочки" Анастасию Сиваеву заподозрили в разводе, сообщает "Радио 1".

Сиваева больше 10 лет вела закрытый образ жизни. Актриса перестала сниматься в кино, публиковать посты в социальные сети и появляться на публичных мероприятиях. Однако недавно она вновь начала вести личный блог. Кроме того, стало известно, что она возвращается в продолжение знаменитого ситкома.

Подписчики предположили, что актриса отказывалась от карьеры из-за супруга, который против публичности. По слухам, внезапная активность в соцсетях связана с возможным разводом. Сама Сиваева подозрения не комментировала.

Ранее в разводе заподозрили французского президента Эммануэля Макрона и его жену Брижит. Один из пользователей предположил, что Макрон дожидается окончания своего президентского срока, чтобы объявить о разводе. По мнению другого комментатора, Брижит злится на мужа, потому что тот "не слушается" ее.