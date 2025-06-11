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11 июня, 14:16

Шоу-бизнес

Жена попавшего в психлечебницу комика Позова объявила о разводе

Фото: телеграм-канал Pozov Live

Екатерина Позова, супруга комика Дмитрия Позова, подтвердила слухи о разводе, пишет "Газета.ру" со ссылкой на Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) блогера.

В своих соцсетях девушка поблагодарила звезду шоу "Импровизация" за то, что он был в ее жизни. Позова также написала, что муж многому ее научил, но назвала это "жестоким уроком".

"Будь счастлив, найди свою новую опору в жизни. Я всегда буду любить тебя. С днем рождения", – написала блогер.

Пара была вместе с 2010 года, в браке у них родились двое детей.

В мае стало известно, что Позов попал в психиатрическую клинику. Он рассказал, что в январе 2025 года у него умер отец, начали происходить сложности в семейных отношениях. Артист съехал от жены и начал употреблять спиртное, после чего попал в больницу с депрессией.

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