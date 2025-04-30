Комик Галустян сообщил о разводе со своей женой

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Комик Михаил Галустян развелся со своей женой Викторией после 18 лет брака. Об этом сообщает aif.ru.

"Мы приняли решение пойти разными дорогами. <…> Развод – это не конец, а новый этап жизни", – написал Галустян на своей странице в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, расставание прошло без ссор и обид. С бывшей супругой они остались в хороших отношениях.

Пара познакомилась в ночном клубе Краснодара в 2003 году. В 2007-м они сыгрались свадьбу. В браке родились двое детей – дочери Эстелла и Элина.

Ранее актриса Паулина Андреева заявила о разводе с актером и продюсером Федором Бондарчуком. Девушка рассказала, что решение о расставании было принято совместно.

Она выразила надежду на продолжение работы и дружбы с бывшим мужем и уточнила, что они навсегда останутся родителями их сына.