Паулина Андреева заявила о разводе с Федором Бондарчуком

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Актриса Паулина Андреева заявила о разводе с актером и продюсером Федором Бондарчуком после десяти лет совместной жизни.

"Мы никогда не были парой, которая допускала людей в свою семью. Этого не случится и сейчас, но мы посчитали правильным сделать официальное заявление в попытке избежать излишних домыслов и фантазий о нас", – написала Андреева в аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

По ее словам, пара приняла совместное решение о расставании, однако формальные фразы об уважении и благодарности друг другу не покажут те чувства, которые Андреева и Бондарчук сохраняют.

Кроме того, актриса выразила надежду на продолжение работы и дружбы с экс-супругом. Она также добавила, что они навсегда останутся родителями их сына.

"Все меняется. Изменилась и наша история", – добавила Андреева.

Осенью прошлого года в Сети появились слухи о разводе супругов. Поклонники посчитали, что актриса устала от публичной жизни и вечеринок супруга, в то время как некоторые фанаты пары утверждали, что дело в измене Бондарчука. Тогда в ответ на домыслы Андреева заявляла о своей приверженности к закрытому образу жизни.

Вместе с тем актриса отмечала популярное мнение о том, что институт брака утрачивает свою актуальность. Она связывала это с тем, что у людей есть все необходимое для жизни и нет необходимости объединяться, чтобы выживать.