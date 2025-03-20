"СтарХит": сын Дубцовой расстался с дочерью продюсера Худякова

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Artem Chernitsyn; Tonya Hoodyakova

Сын певицы Ирины Дубцовой Артем Черницын расстался с дочерью известного продюсера Павла Худякова Тоней, пишет "СтарХит" со ссылкой на источник из окружения бывшей пары.

Молодые люди, по словам инсайдера, сильно разругались еще пару месяцев назад, вследствие чего Черницын вернулся в Москву, а Худякова осталась в США.

"Что там у них случилось, знают только они, но ребята – очень разные", – уточнил собеседник издания.

Худякову он охарактеризовал как целеустремленного человека, она хорошо учится и строит планы на будущее. Черницын, по словам инсайдера, пока не определился и скорее прожигает жизнь – развлекается и проводит время в компании друзей.

Еще одним подтверждающим расставание фактором стало то, что молодые люди удалили совместные фото из соцсетей и отписались друг от друга.

Ранее о своем расставании с певцом Дмитрием Разваровым объявила блогер Карина Кросс. Они были вместе три года. При этом причину разрыва отношений Кросс называть не стала.

До этого журналисты выяснили, что актриса из сериала "Папины дочки" Анастасия Сиваева развелась с мужем после 10 лет брака. При этом о личной жизни актрисы до этого момента не было ничего известно, так как она редко появляется в кинопроектах.