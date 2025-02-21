Карина Кросс рассталась с Дмитрием Разваровым спустя три года отношений

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Блогер Карина Кросс объявила о своем расставании с певцом Дмитрием Разваровым, который выступает под псевдонимом NeVampire. О том, что пара приняла решение разойтись спустя три года отношений, Кросс рассказала в своем телеграм-канале.

Блогер опубликовала вырезку из видео, которые она записывала вместе с Разваровым на протяжении романа.

"Спасибо тебе за все. Я была счастлива", – подписала она публикацию.

При этом причину разрыва отношений Кросс называть не стала.

Подписчики блогера отреагировали на новость в комментариях, утверждая, что они "перестали верить в любовь" и не хотят принимать расставание пары. При этом некоторые пользователи не поняли, стала ли публикация Кросс официальным заявлением о расставании или просто признанием в чувствах к музыканту.

"Как жалко. Мне казалось, что вы очень подходите друг другу! Но что ни делается, все к лучшему", – отметил один из подписчиков под постом.

Ранее СМИ сообщали, что исполнительница Анна Asti перестала жить с супругом Станиславом Юркиным с декабря 2024 года. По данным журналистов, пара рассталась, однако причина не раскрывается. При этом Юркин продолжает работать концертным директором исполнительницы, несмотря на разлад в отношениях.

