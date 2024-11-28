28 ноября, 14:18Шоу-бизнес
Певица Алсу решила сохранить фамилию мужа после развода
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Певица Алсу заявила, что не планирует менять фамилию супруга на свою девичью, несмотря на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Ее слова передает телеграм-канал Super.ru.
Исполнительница объяснила, что хочет сохранить одну фамилию со своими детьми, поэтому решила не менять ее на девичью. Артистка добавила, что сейчас в паспорте у нее стоит фамилия Абрамова.
Иск о расторжении брака Алсу с Абрамовым поступил в столичный мировой судебный участок 24 мая. Супругам предоставили два месяца для примирения.
Затем певица подала в суд иск о разделе совместно нажитого имущества, однако решить вопрос не получилось из-за новых условий.
В конце августа Алсу и Абрамов развелись. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. По словам адвоката Абрамова Александра Добровинского, дети остались с матерью.
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