Певица Алсу решила сохранить фамилию мужа после развода

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Певица Алсу заявила, что не планирует менять фамилию супруга на свою девичью, несмотря на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Ее слова передает телеграм-канал Super.ru.

Исполнительница объяснила, что хочет сохранить одну фамилию со своими детьми, поэтому решила не менять ее на девичью. Артистка добавила, что сейчас в паспорте у нее стоит фамилия Абрамова.

Иск о расторжении брака Алсу с Абрамовым поступил в столичный мировой судебный участок 24 мая. Супругам предоставили два месяца для примирения.

Затем певица подала в суд иск о разделе совместно нажитого имущества, однако решить вопрос не получилось из-за новых условий.

В конце августа Алсу и Абрамов развелись. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. По словам адвоката Абрамова Александра Добровинского, дети остались с матерью.

