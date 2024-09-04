Певица Алсу заявила, что развод стал для нее трудным шагом

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Певица Алсу рассказала, что развод с ее мужем, бизнесменом Яном Абрамовым, стал для нее трудным шагом. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Для меня было очень трудно перевернуть эту страницу и встать на новый путь. Трудный шаг, на который я все-таки решилась. Но оказалось, я намного сильнее, чем думала. Во мне открылись какие-то скрытые силы, новое дыхание. Оказывается, женщины могут все", – рассказала она.

Алсу отметила, что до замужества находилась под опекой отца, а потом – под опекой мужа, однако никогда не была самостоятельной на 100%. По ее словам, она уже пошла вперед и берется за новые проекты, пробует себя на других направлениях, ведь ей поступает много предложений.

"Для меня музыка – это дополнительная энергия", – призналась артистка.

Ее дочери, 17-летняя Сафина и 15-летняя Микелла, продолжают общаться с отцом, ведь родители, по мнению Алсу, – самое главное в жизни ребенка и это никогда не изменится.

Иск о расторжении брака с Абрамовым был зарегистрирован в столичном мировом судебном участке 24 мая 2024 года. Сначала суд в рамках рассмотрения дела о разводе дал супругам два месяца для примирения.

Затем Алсу направила в суд иск о разделе совместно нажитого имущества, однако решить вопрос не получилось из-за новых условий со стороны певицы.

В конце августа Алсу и Абрамов развелись. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Дети остались с матерью, уточнил адвокат бизнесмена Александр Добровинский.