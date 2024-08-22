Певица Алсу и ее муж не смогли разделить имущество в суде

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Хамовнический суд Москвы не смог решить вопрос о разделе имущества певицы Алсу и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова, из-за новых условий со стороны артистки, сообщает "Московский комсомолец".

По словам представителя певицы, Алсу считает, что часть имущества должна отойти ее отцу, члену Совета Федерации и бизнесмену Ралифу Сафину.

В свою очередь, адвокат Абрамова уточнил, что список имущества, который делят супруги, составляет около 100 страниц, и он еще не успел с ним полностью ознакомиться. Но добавил, что в список входят квартира, акции и загородный дом. В связи с изменениями суд решил перенести слушание на 7 октября.

Также юрист рассказал, что его подзащитный пытался сохранить брак, но у Алсу "началась личная жизнь". Адвокат заявил, что певица якобы ездила с неким молодым человеком во Францию и Турцию. Кроме того, она решительно отказалась от примирения и исключила любые контакты с мужем.

Иск, который направила Алсу о расторжении брака, был зарегистрирован в столичном мировом судебном участке 24 мая. Суд в рамках рассмотрения дела о разводе дал супругам два месяца для примирения.

2 июля Алсу направила в Савеловский суд Москвы иск о разделе совместно нажитого имущества. Алсу и Абрамов поженились в 2006 году, пара имеет троих детей.