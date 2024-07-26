Адвокат Дубровинский рассказал о желании бизнесмена Абрамова сохранить брак с Алсу

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Бизнесмен Ян Абрамов хочет сохранить брак с певицей Алсу, рассказал газете "Известия" его адвокат Александр Дубровинский.

В Савеловском районном суде Москвы прошла беседа по делу Абрамова и его супруги о разделе имущества между ними. Как отметил адвокат, артистка на данный момент находится во Франции на отдыхе на Олимпийских играх.

"Мой приоритет – это постараться убедить Алсу в том, что брак надо сохранить. Трое детей, 18 лет нельзя вычеркнуть из жизни просто так", – отметил Дубровинский.

По его словам, певице было сделано "королевское предложение". Если Алсу откажется от примирения, то сторона Абрамова будет продолжать бороться за сохранение семьи.

Адвокат также заявил, что муж певицы не понимает причин, по которым она пытается с ним развестись.

В свою очередь, адвокат певицы Андрей Крючков в беседе с телеканалом "360" сообщил, что не видит перспектив в сохранении ее с Абрамовым брака.

"Это вопрос лично к супругам. Но, поскольку сейчас идут процессы, мы пока не видим перспектив", – отметил он.

Иск, который направила Алсу о расторжении брака, был зарегистрирован в столичном мировом судебном участке 24 мая. Суд в рамках рассмотрения дела о разводе дал супругам два месяца для примирения.

2 июля Алсу направила в Савеловский суд Москвы иск о разделе совместно нажитого имущества. Алсу и Абрамов поженились в 2006 году, пара имеет троих детей.