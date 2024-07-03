Модель Решетова подаст в суд на блогера Степанову из-за клеветы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская модель Анастасия Решетова обратится в полицию для возбуждения уголовного дела из-за клеветы в свой адрес со стороны блогера и психолога Вероники Степановой. Об этом рассказал адвокат Решетовой Сергей Жорин.

В своем заявлении модель отметила, что опубликованные Степановой сведения формируют против нее негативное мнение, а также выставляют ее в глазах общества как безнравственного и аморального человека.

"Анастасия Решетова подверглась кибербуллингу из-за слухов и домыслов, не имеющих никакого отношения к действительности", – заявил защитник модели в беседе с "Лентой.ру".

Скандал между блогерами разгорелся на фоне развода певицы Алсу с мужем Яном Абрамовым. Степанова выложила в своем телеграм-канале снимки из социальной сети исполнительницы, где та говорила о девушке "с низкой социальной ответственностью". Психолог предположила, что Алсу говорит про Решетову, которую некоторые СМИ называют любовницей Абрамова.

"В том, что Ян Абрамов нашел копию своей жены (только помоложе), дело обычное. Именно так, многие мужчины, скажем честно, и склонны поступать", – написала Степанова.

После этого она посоветовала Алсу не зацикливаться на тех, кто разрушил брак, а переключить внимание на другого мужчину, пишет Pravda.ru. По мнению блогера, певице стоит объединиться с врагами бывшего мужа и "обобрать" его до нитки.

Иск о расторжении брака между Алсу и Абрамовым зарегистрировали в столичном суде 24 мая. В рамках рассмотрения дела судебные органы дали супругам два месяца на примирение. При этом сторона мужа рассчитывает на урегулирование конфликта.

