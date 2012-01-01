Телеведущая Лера Кудрявцева поддержала Алсу в скандальном разводе

Певица Алсу подала иск о разделе имущества с предпринимателем Яном Абрамовым. На кону стоят квартира в центре Москвы почти за 300 миллионов рублей, целый этаж в Лондоне и дом на Рублевке. Почему могла распасться семья и как на происходящее отреагировал шоу-бизнес – в материале Москвы 24.

Внимание, суд идет

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Иск о разделе имущества певицы Алсу и ее супруга бизнесмена Яна Абрамова столичный суд зарегистрировал еще 2 июля. Истцом в деле указана сама артистка. Также в картотеке отмечается, что заседание запланировано на 26-е число.

По сообщениям СМИ, певица и предприниматель будут делить совместно нажитое имущество, которого за 18 лет брака набралось немало. В частности, апартаменты в центре Лондона, коттедж в Крыму с личным пляжем и конюшней, дом на Рублевке, апартаменты на Ленинградском шоссе и пятикомнатная квартира на Никитском бульваре. Последнюю уже выставили на продажу почти за 300 миллионов рублей. По информации с сервиса объявлений, на площади 247 квадратных метров разместились три спальни, кухня, столовая, кабинет с кладовой, холл с гардеробной и сауна.

Как рассказал телеканалу Москва 24 риелтор Константин Муравьев, такую квартиру певица может продать достаточно быстро.



Константин Муравьев риелтор На Никитском бульваре продается очень мало подобных квартир, они там пользуются хорошим спросом. Для такой квартиры это рыночная цена, ее могут забрать в течение месяца или быстрее.

При этом ранее Ян Абрамов предлагал передать жене активы и имущество на 2,5 миллиарда рублей, однако источник в светских кругах рассказал, что многое из предложенного предпринимателем и так принадлежит певице, сообщает сайт "Комсомольская правда".

По словам собеседника, Алсу намерена получить от супруга именно деньги, но Ян выступает против якобы из-за новых отношений артистки.

"Супруги давно не живут вместе. У Алсу уже новая любовь. <…> Ян хочет, чтобы деньги потом достались именно детям, а не какому-то новому возлюбленному Алсу", – рассказал источник.



Информация о разладе в семье артистки появилась в СМИ еще в прошлом году, однако иск о расторжении брака она подала 24 мая 2024-го. Несмотря на слухи о новом романе певицы, причиной развода многие считают именно неверность Абрамова. Одной из основных версий стали якобы его отношения с бывшей возлюбленной рэпера Тимати – Анастасией Решетовой. Косвенное подтверждение этому пользователи увидели, когда сама Алсу прокомментировала пост в одной из соцсетей: под словами Решетовой о том, что она "не стала бы смотреть на женатого", певица лаконично написала: "Врет".

"Как она страдала..."

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Друзья и знакомые Алсу и Абрамова не остались в стороне после новостей о разводе и разделе имущества. Например, телеведущая Лера Кудрявцева в своем телеграм-канале осудила тех, кто поддерживает предпринимателя.



Лера Кудрявцева телеведущая Знаю, как Алсу сильно любила своего мужа. Очень сильно любила. Также знаю, как она страдала, узнав, что Ян встречается с Настей. Это невыносимая боль для любящей женщины, жены и матери.

Поддержала певицу и коллега по цеху Бьянка. Ситуацию с разводом она назвала очень неприятной, особенно для Алсу.

"Столько детей и так поступить!", – заявила она в одном из интервью.

На Веронику Степанову Решетова и вовсе подала в суд: психолог выложила в своем телеграм-канале кадры из соцсетей, где Алсу говорила о неопределенной девушке "с низкой социальной ответственностью". Степанова предположила, что Алсу имела в виду именно Анастасию, а также посоветовала артистке не зацикливаться на тех, кто разрушил брак, переключить внимание на другого мужчину и "обобрать" Абрамова до нитки.

Однако не все встали на сторону певицы. Филипп Киркоров признался изданию "СтарХит", что очень переживает за их семью, но Абрамова не считает виноватым.



Филипп Киркоров певец Я точно знаю, что никакой параллельной семьи и детей на стороне у Яна нет. Все, что его сейчас волнует, – это его семья и дети. Но давать оценку чужим семейным отношениям не могу и не буду.

Артист Алексей Чумаков также считает, что у Абрамова нет отношений на стороне и больше всего он мечтает сохранить семью, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"В расставании всегда виноваты оба, равно как и оба должны идти навстречу друг другу, чтобы спастись вместе. Все еще надеюсь на это", – добавил он.

В свою очередь, в социальных сетях многие считают, что певица пойдет до конца.

"Алсу если делает ответственный шаг, то до победного! Просто так разводить качели – это не про нее", – считает Алина.



Люда пользователь соцсетей Она уже не простит. Даже если и сохранится семья – это уже не семья. Она не будет прежней.

При этом большое количество комментаторов все-таки сходятся на том, что Алсу и Абрамов – "взрослые люди", их проблемы, в том числе развод, – их личное дело.