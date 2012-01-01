Жена миллиардера Стерлигова опровергла информацию о разводе

Православный предприниматель Герман Стерлигов заявил, что разошелся с женой и лишает наследства двух сыновей. Миллиардер назвал супругу "пущеницей" (разведенная женщина. – Прим. ред.) и "еретичкой". Таким же образом он охарактеризовал и свою дочь. Подробности истории, а также реакцию соцсетей читайте в материале Москвы 24.



"Он очень эксцентричная личность"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Несколько дней назад в Сети начали обсуждать возможный разлад в семье бизнесмена Германа Стерлигова. Отмечалось, что от него "ушли" большинство детей и жена Алена. Последнюю, например, обвинили в том, что она сняла платок и начала краситься. Утром 25 апреля миллиардер прояснил ситуацию в своем телеграм-канале. Стерлигов рассказал, что его "бывшая жена уже давно пущеница и еретичка". Таким же образом он высказался и о дочери Пелагее. Сыновей Арсения и Пантелеимона бизнесмен назвал "блудными" и "еретиками", а Михея и Сергия – православными христианами и наследниками.





Герман Стерлигов православный предприниматель Слобода братьев Стерлиговых сейчас – это Слобода Сергия и Михея Стерлиговых. Такова ситуация на данный момент – на 25 апреля 7533 года от Адама (2033 от Христа).

В конце поста миллиардер добавил, что каждый человек может "проклясть ереси и стать христианином".

Однако сама Алена опровергла развод, пояснив, что до сих пор состоит с супругом в официальном браке. В беседе с "Фонтанкой" она рассказала о разногласиях в семье на почве религии.

"Он очень эксцентричная, очень увлекающаяся личность. Но он очень далеко зашел в своих религиозных вопросах. Вот сейчас у него такой взгляд на жизнь. Просто мы все, Арсений, Пелагея, Пантелеимон, вернулись в церковь, слава богу, православную. Ну а Герман застрял в своих фантазиях", – отметила женщина.



По мнению Алены, супруг назвал ее "пущеницей" из-за якобы другого взгляда на церковь, а их дочь Пелагею – из-за развода с первым мужем – сыроваром Олегом Сиротой.





Алена Стерлигова супруга предпринимателя Он копался, копался, докопался, придумал сам себе такой взгляд на православие. И все, что не соответствует его представлению, – это "еретики".

Пелагея тоже опровергла развод родителей. Однако она уточнила, что уже долгое время не имеет никакого отношения к "Слободе", поскольку снова вышла замуж и живет своей семьей. По поводу сложившейся ситуации высказался и Пантелеимон. Он пояснил, что поддерживает связь с братьями и отцом.

Однако с последним имеет разногласия в вопросах религии. Также Пантелеимон прокомментировал решение бизнесмена касаемо наследства. "Пелагея, Арсений, мама и я вернулись в церковь. Что касается наследства, никто из нас никогда на него не претендовал. Каждый из нас занимается своим делом, которое приносит доход. Каждый строит свое собственное наследство", – подчеркнул сын Стерлигова.

Известно, что Арсений служит в зоне специальной военной операции. В свою очередь, Пантелеимон открыл благотворительный фонд. Дочь Стерлигова руководит экскурсионным контуром выставки "Россия" на ВДНХ. Сам глава семьи вместе с Михеем и Сергием работают в "Слободе" под Истрой.



"Окстись и очнись, Герман"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Ситуация с семьей Стерлиговых вызвала бурную реакцию в интернете. Пользователи разделились во мнении. Некоторые осудили бизнесмена за отречение от собственных детей.





Урал Ишмухаметов пользователь соцсетей Жена – это одно, но сыновья – это сыновья, нельзя от них отрекаться, несмотря ни на что, поддержка всегда должна быть. По крайней мере, братья должны общаться друг с другом. Они одной крови.

Пользовательница Ирина под постом самого Стерлигова написала о том, что раскола, по ее мнению, можно было избежать при наличии духовника у предпринимателя. "Окстись и очнись, Герман", – добавила она.

Есть и те, кто полностью поддержал бизнесмена, отметив, что "Бог испытаний не по силам не дает". Многие желают ему терпения и новой "молодой" жены, а сыновьям, которые остались с ним, – успехов.





Владимир пользователь соцсетей Стерлигов, конечно, молодец, с верой в душе, силой духа христианина идет по этой непростой жизни. Многим есть на кого равняться и видеть пример живого человека.

В свою очередь, комментатор Дмитрий Хорт возмутился, что многие поддерживают жену и троих детей Стерлигова. По его мнению, предприниматель вложил в семью немало денег, времени и сил.

"Все вы ноете, что бедные дети, обиженные, забитые и зашоренные. А отца кто-нибудь пожалеет, что он столько сил, времени и денег вложил в воспитание детей, а они бросили все и впали в беснование? И жена, которая как сыр в масле каталась, сбежала из "Слободы", – написал пользователь.

Ранее юрист Дмитрий Григорьев заявил, что православный предприниматель может лишить своих детей наследства. Об этом сообщает News.ru. При этом семья Стерлигова имеет право оспорить в судебном порядке завещание.



Шмакова Екатерина