Daily Mail: Джоли заработала 100 млн долларов на разводе с Питтом

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Актриса Анджелина Джоли заработала 100 миллионов долларов на разводе с бывшим мужем, актером Брэдом Питтом. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Адвокаты Джоли обвиняют Питта в том, что он пытается истощить финансы актрисы при помощи развода, однако, по информации журналистов, после расставания она смогла увеличить свой капитал благодаря алиментам, подаркам детям и продажи 50% доли на винодельне Chateau Miraval French.



Стоимость виноградника в 2008 году оценивали в 60 миллионов долларов, а после всех вложений цена объекта выросла до 164 миллионов долларов, указали авторы материала. При этом у Джоли есть шестеро детей. Процесс развода длится с 2016 года, в настоящее время бывшие супруги делят свое имущество.

Ранее стало известно, что актриса планирует сняться в третьей части фильма о волшебнице Малефисенте. Также она может принять участие в еще нескольких фильмах, а потом планирует завершить свою кинокарьеру.