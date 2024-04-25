Бизнесмен Стерлигов заявил о расставании с женой и лишении двух сыновей наследства

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Православный предприниматель и миллиардер Герман Стерлигов заявил о расставании с женой и лишении сыновей наследства, назвав их еретиками, передает телеканал "360".

Стерлигов обвинил членов семьи в ереси. Супругу Алену и дочь Пелагею он назвал "пущеницами" (разведенными женщинами. – Прим. ред.), а Арсения и Пантелеймона – "блудными сыновьями". Он считает "православными христианами" и своими наследниками только двух сыновей – Михея и Сергия.

"Слобода братьев Стерлиговых сейчас – это Слобода Сергия и Михея Стерлиговых", – прокомментировал бизнесмен.

Его супруга Алена уточнила, что они с мужем официально не разведены, при этом пока живут раздельно. Они разошлись по религиозным убеждениям, подчеркнула она.

"Герман Львович, он же такой, увлекающийся, эксцентричный человек. Он заигрался в вопросах веры немножко", – объяснила супруга бизнесмена.

По ее словам, она с дочерью и двумя сыновьями принадлежат Русской православной церкви, а ее муж к ней не относится. Именно это стало для Стерлигова поводом публичного обвинения членов семьи в ереси.

Жена предпринимателя считает, что это временно. Она добавила, что молится за мужа.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал о способах, позволяющих избежать раздела имущества при разводе. Самым надежным он считает брачный договор. Документ имеет весомую юридическую силу и не может быть оспорен в суде позднее, заключил эксперт.