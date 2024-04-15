Юрист Русяев рассказал о способах, позволяющих избежать раздела имущества при разводе

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Самым надежным способом избежать раздела имущества при разводе является брачный договор, сообщает News.ru со ссылкой на юриста Илью Русяева.

"Семейный кодекс РФ устанавливает, что все нажитое в браке имущество, за исключением некоторых случаев, считается совместной собственностью и при разводе подлежит разделу в равных долях (статья 34 Семейного кодекса РФ "Совместная собственность супругов"). Однако законодательство предусматривает легальные способы избежать такого раздела имущества", – рассказал он.

Эксперт отметил, что брачный договор имеет весомую юридическую силу и не может быть оспорен в суде позднее. В документе супруги могут заранее определить режим собственности на имущество – совместный, раздельный или смешанный, а также установить доли в конкретных объектах.

Помимо договора, Семейный кодекс может расценить некоторые виды имущества как личную собственность одного из супругов и не разделять ее. По словам юриста, таковым считается имущество, принадлежавшее супругу до вступления в брак, полученное им в дар или по наследству или приобретенное в браке исключительно на средства от реализации добрачного имущества.

Еще одним законным способом Русяев считает пропуск сроков исковой давности для требования о разделе имущества. Это возможно по прошествии трех лет с момента развода.

"Если со дня прекращения брака прошло три года, а бывший супруг все это время не пользовался общим имуществом и не заявлял претензии на его раздел, суд может отказать в иске о разделе по причине пропуска срока давности (статьи 9 "Применение исковой давности в семейных отношениях" и 38 "Раздел общего имущества супругов" СК РФ)", – заключил эксперт.

Между тем эксперт по гражданским делам Яна Пехоркина назвала запрещенные в брачном договоре пункты. По ее словам, действующий в России закон не допускает внесения в документ условий, связанных с личными отношениями супругов. Например, в нем нельзя указать наказание за измену, график выгула домашних животных или уборки дома. В таком случае ни один нотариус не заверит документ.