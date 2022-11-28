Юрист рассказал, когда кредит остается неделимым после развода

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Один из супругов, взявший кредит из-за обмана телефонными мошенниками, не может претендовать на его разделение после развода. Об этом в беседе с RT сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По словам эксперта, выплату займа между супругами после развода можно разделить в случае, если он был оформлен в интересах семьи по инициативе двух людей.

"Доказывать эти обстоятельства должен тот, кто хочет разделить кредит. Об этом же говорит и пункт 2 статьи 45 Семейного кодекса", – объяснил Соловьев.

При этом выплата средств по кредиту может быть возложена на супругов тогда, когда они вместе стали жертвами обмана мошенников.

Делению не подлежат займы, взятые до заключения брака, а также в период раздельного проживания супругов, сообщил юрист.

Ранее адвокат Ольга Сулим рассказала, как некоторые россияне скрывают доходы и имущества при разводе. По словам эксперта, некоторые супруги заранее готовятся к разводу, переписывая имущество, в том числе авто и квартиры на других людей.

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