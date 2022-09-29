Россиянам рассказали, как люди при разводе скрывают имущество

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Во время бракоразводного процесса некоторые пользуются способами для сокрытия имущества и доходов, поделилась адвокат Ольга Сулим. Она рассказала, как можно распознать хитрость и пресечь эти попытки.
В качестве примера адвокат привела историю развода артистки Ольги Бузовой с футболистом Дмитрием Тарасовым. Российская звезда пожаловалась, что бывший супруг переписал дом на свою мать. А бывшая жена участника телепроекта "Дом-2" Тиграна Салибекова Юлия тайно переписала жилье на сестру. Сулим напомнила, что суд встал на сторону Юлии.
Некоторые супруги готовятся к разводу заранее, утверждает адвокат. Чаще всего они пытаются скрыть информацию о жилье, переписывая его на других людей, заявила Сулим. Точно так же можно поступить и с автомобилем. Кроме того, банковский депозит может быть переоформлен на родственника либо закрыт. Наличные деньги из него уже не подлежат контролю.
Сулим поделилась, что некоторые могут продать ценное имущество и хранить деньги, вырученные за него, в наличном виде.
"Опротестовать в суде данные действия можно лишь в одном случае – если речь шла о продаже или переоформлении общего имущества супругов. Ведь своим личным имуществом, например, приобретенным до брака автомобилем или оставшейся в наследство квартирой, каждый супруг может распоряжаться самостоятельно", – прокомментировала адвокат в беседе с изданием "ОСН".
Сулим добавила, что если супруг купил недвижимость или автомобиль родителям, то он должен иметь согласие со стороны второго супруга на это. Если он не получил одобрения, то получится, что муж или жена единолично распорядились общим имуществом.
"Что касается снятия средств, то необходимо в суде, при разводе, просить суд направить соответствующий запрос в финансовую организацию о движении денежных средств за определенный период. В случае подтверждения снятия денег надо просить суд произвести раздел накоплений и обязать супруга выплатить ½ часть данных денег", – поделилась адвокат.
Если муж или жена утверждают, что средства были сняты для общих расходов, то супруг должен предъявить доказательства своих слов. Например, они могут предоставить чеки на те или иные товары и услуги. Помимо этого, показания свидетелей, переписки и другие материалы также будут рассмотрены судом. Но если средства снимались задолго до бракоразводного процесса, то доказать необходимость денежного возврата будет практически нереально.
Ранее адвокат Вячеслав Голенев рассказал, что риск попасть в ловушку банковских уловок и собственной финансовой неграмотности достаточно высок. Он призвал граждан читать перед подписанием внимательно, а еще лучше – консультироваться со специалистами.
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