Гражданка РФ пострадала при стрельбе в Кракове

Фото: AP Photo/Beata Zawrzel

Гражданка России получила ранение в результате стрельбы на Главной площади Кракова. Об этом сообщили в посольстве РФ в Варшаве.

В дипмиссии добавили, что поддерживают связь с родственниками пострадавшей и находятся в контакте с органами здравоохранения Кракова. Дипломаты продолжают следить за развитием ситуации.

"Желаем нашей соотечественнице скорейшего выздоровления", – заключили в диппредставительстве.

Об инциденте со стрельбой в центре Кракова стало известно вечером 7 ноября. По данным СМИ, мужчина, который устроил стрельбу, является гражданином Польши. Нападавший был одет по военному образцу и имел при себе несколько единиц оружия.

В результате произошедшего шесть человек погибли, как минимум 12 – получили ранения. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал случившееся терактом.