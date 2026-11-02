ABC7: три человека погибли из-за перестрелок на Хеллоуин в Чикаго

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Три человека погибли, еще 15 пострадали из-за перестрелок во время Хеллоуина в американском Чикаго. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на телеканал ABC7 Chicago.

По данным СМИ, в районе Норт-Лондейл двое мужчин с оружием открыли огонь по прохожим. Один человек получил смертельное ранение.

В районе Мэйфэр ссора переросла в стрельбу, в результате которой погиб 35-летний мужчина. В Вашингтон-Парке ранения получили двое подростков, один находится в критическом состоянии.

Ранее один человек скончался после стрельбы недалеко от стадиона Legion Field в городе Бирмингем в штате Алабама. Еще восемь человек получили ранения. На месте происшествия правоохранители нашли несколько единиц огнестрельного оружия. Подозреваемого задержали.