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02 ноября, 19:21

Общество

Подмосковные полицейские собрались в шестиконечную звезду в честь Дня народного единства

Фото: vk.ru/50mvd

Сотрудники отдела по работе с личным составом отдела министерства внутренних дел России "Шатурский" поддержали флешмоб #ОдноЦелое, приуроченный ко Дню народного единства, и сделали общее фото, собравшись в виде шестиконечной звезды. Об этом сообщили в пресс-службе МВД столичного региона.

В ведомстве объяснили, какой смысл заложен в такой фигуре: ее образуют лучи, и без любого из них звезда потеряла бы форму – так же и коллектив складывается из людей, чей вклад важен для общего результата.

"Именно вклад каждого помогает создавать сильную команду", – указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что 3 ноября, накануне Дня народного единства, в Музее Победы откроют мультимедийную выставку "Одна на всех". В фойе Зала Славы на больших интерактивных экранах будет представлено более 100 историй героев. Музеи из всех регионов России передали из своих фондов биографии и фотографии фронтовиков. Эти материалы дополнили общую летопись. Выставка будет работать до 8 ноября.

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