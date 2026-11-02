02 ноября, 19:21Общество
Подмосковные полицейские собрались в шестиконечную звезду в честь Дня народного единства
Фото: vk.ru/50mvd
Сотрудники отдела по работе с личным составом отдела министерства внутренних дел России "Шатурский" поддержали флешмоб #ОдноЦелое, приуроченный ко Дню народного единства, и сделали общее фото, собравшись в виде шестиконечной звезды. Об этом сообщили в пресс-службе МВД столичного региона.
В ведомстве объяснили, какой смысл заложен в такой фигуре: ее образуют лучи, и без любого из них звезда потеряла бы форму – так же и коллектив складывается из людей, чей вклад важен для общего результата.
"Именно вклад каждого помогает создавать сильную команду", – указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что 3 ноября, накануне Дня народного единства, в Музее Победы откроют мультимедийную выставку "Одна на всех". В фойе Зала Славы на больших интерактивных экранах будет представлено более 100 историй героев. Музеи из всех регионов России передали из своих фондов биографии и фотографии фронтовиков. Эти материалы дополнили общую летопись. Выставка будет работать до 8 ноября.