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02 ноября, 17:14

Культура

Выставка "Одна на всех" откроется в Музее Победы ко Дню народного единства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

В Музее Победы 3 ноября, накануне Дня народного единства, откроется мультимедийная выставка "Одна на всех". Об этом ТАСС сообщили в музее.

В фойе Зала Славы на больших интерактивных экранах представят более 100 историй героев. Музеи со всех регионов России передали из своих фондов биографии и фотографии фронтовиков. Эти материалы дополнили общую летопись.

Проект запущен в рамках Года единства народов России. К работе присоединились музеи-участники Ассоциации исторических и военно-исторических музеев и Международного проекта "Территория Победы".

В музее отметили, что на экране история казахского снайпера соседствует с рассказом о русской партизанке и это показывает подлинное единство.

"Наша задача – не просто рассказать факты, а дать почувствовать эту общую нить, которая связывает всех нас", – говорится в сообщении музея.

Выставка будет работать до 8 ноября.

Также ко Дню народного единства объединения культурных и досуговых центров Москвы представят порядка 260 мероприятий. В программе – выставки, концерты, викторины и творческие мастер-классы. Жителям и гостям города расскажут о народах России, их традициях, культуре и ремеслах.

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