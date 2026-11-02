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02 ноября, 13:55

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Психолог Самбурский посоветовал забыть о рабочих задачах в выходной, 4 ноября

Психолог рассказал, как стоит провести выходной среди рабочей недели, 4 ноября

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В праздничный выходной, 4 ноября, стоит забыть о любых рабочих и бытовых задачах и посвятить освободившееся время тому, чего действительно хочется. Такой совет в беседе с Москвой 24 дал клинический психолог Станислав Самбурский.

4 ноября россияне отметят День народного единства: в 2026 году дата выпала на среду и разделила рабочую неделю пополам. По словам Самбурского, это прекрасная возможность вырваться из месяцами отточенного графика и в полной мере ощутить удовольствие от жизни.

Здесь главное – не попасть в ловушку. Сейчас многие офисные сотрудники могут выполнять работу из дома, поэтому есть большой риск в среду по инерции продолжить решать трудовые вопросы и своровать у самих себя законный выходной. Другая крайность – поставить задачу за дополнительный свободный день решить все накопившиеся бытовые вопросы. В итоге в вымотанном состоянии придется продолжить трудовую неделю, а круг, в котором зарабатываешь на жизнь, но по факту ее не живешь, замкнется.
Станислав Самбурский
клинический психолог

Эксперт рекомендовал убрать из этого дня все, что связано со словом "надо", и выстроить его вокруг слова "хочу". Если планируется отдыхать всей семьей, можно устроить совет, на котором каждый скажет, чего он по-настоящему желает.

"Дальше уже можно организовать все так, чтобы у каждого сбылась хотя бы одна маленькая мечта", – отметил Самбурский.

Также можно посвятить этот выходной чему-то нестандартному: пройтись по неизвестному маршруту, заглянуть в необычную кофейню, заняться новым хобби.

При этом не надо забывать, что для кого-то желанным и необычным отдыхом станет просто время наедине с собой. Если такая потребность действительно есть, не стоит себе в ней отказывать, именно это может стать ключом к восстановлению сил, отметил эксперт.

Ранее психолог Екатерина Кольцова отметила, что абсолютно у всех людей во время рабочей недели идет накопление когнитивной нагрузки. Соответственно, ближе к выходным она достигает максимума. Поэтому самыми сложными рабочими днями можно считать четверг и пятницу.

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