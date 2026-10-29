Эксперт Евстигнеев: постоянная тревожность приводит к инфарктам и заболеваниям ЖКТ

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Инфаркт, инсульт и тяжелая клиническая депрессия могут развиться на фоне постоянной тревожности, предупредил в беседе с Москвой 24 психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

Он отметил, что, когда человек изо дня в день живет в режиме постоянной тревоги, его мозг уподобляется параноидальному "охраннику", который в каждом шорохе видит смертельную угрозу.

"В терминах нейробиологии это означает, что древний центр страха, миндалевидное тело, заблокировал рациональную префронтальную кору и вдавил педаль газа симпатической нервной системы. Организм оказывается круглосуточно затоплен кортизолом, адреналином и норадреналином", – пояснил врач.

Эволюционно эти реакции создавались для короткого рывка, чтобы уберечься от хищника. Но когда механизм не выключается месяцами, спасительная биохимия превращается в токсичный коктейль, методично разрушающий ткани, предупредил специалист.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Первый и самый мощный удар принимает на себя сердечно-сосудистая система. Постоянный спазм и высокая частота сердечных сокращений травмируют нежный эндотелий сосудов, что с годами неотвратимо ведет к артериальной гипертензии, атеросклерозу, опасным аритмиям и многократно увеличивает риск инфаркта миокарда и ишемического инсульта.

Следующей страдает ось "кишечник-мозг". Блуждающий нерв в стрессе отключает нормальное пищеварение, что проявляется синдромом раздраженного кишечника, нарушением моторики, изменением микробиоты и формированием очагов скрытого воспаления.

"Хронический избыток кортизола истощает иммунные клетки, делая человека уязвимым перед инфекциями и сбоями противоопухолевого надзора, а также провоцирует инсулинорезистентность и метаболический синдром. Наконец страдает сам мозг: избыток гормонов глюкокортикоидов буквально выжигает нейроны гиппокампа, ответственного за память и контекст. Это ведет к ухудшению когнитивных функций и формирует прямой плацдарм для тяжелой клинической депрессии", – подчеркнул Евстигнеев.

Переломить этот сценарий и защитить свое тело можно самостоятельно, если перестать бороться с тревогой как с врагом и научиться грамотно управлять физиологией. Для этого критически важно перестроить внутренний мыслительный диалог, сказал эксперт.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Первая и главная когнитивная установка, которую нужно себе дать, – тревога не является интуицией, предчувствием или истиной в последней инстанции. Это всего лишь системная ошибка древней сигнализации мозга. В момент паники полезно проговорить себе: "Мое тело сейчас в безопасности, прямо в эту секунду мне ничего не угрожает, а то, что я чувствую, – это просто временная биохимическая буря и холостой залп адреналина".

Вторая установка опирается на когнитивное разделение: надо понять, что мысли не равны фактам реальности. Размышления о катастрофе – это просто электрический импульс, не имеющий ничего общего с действительностью.

Кроме того, важно добавить регулярную физическую нагрузку, которая чисто механически будет сжигать накопившиеся в мышцах гормоны стресса. Еще стоит ввести жесткий цифровой детокс за два часа до сна, чтобы не сбивать циркадные ритмы и нормально высыпаться. Все это поможет вернуть префронтальной коре законный контроль над телом, заключил Евстигнеев.

Ранее психолог Наталья Наумова назвала пять ошибок родителей, которые могут усиливать тревожность у детей. Прежде всего, это любовь только за достижения и идеальные оценки, формирующая страх ошибки. Также в списке тотальная гиперопека, когда все делают за ребенка, из-за чего он чувствует себя никчемным.