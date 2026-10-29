Верховный суд допустил взыскание с виновника ДТП ущерба сверх страховой суммы

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Виновника аварии могут обязать компенсировать ущерб сверх суммы, выплаченной страховой компанией, даже если потерпевший заключил со страховщиком соглашение о денежном возмещении. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда России.

Поводом для разъяснения стало дело автомобилиста из Амурской области. После ДТП он получил от страховой компании 236 тысяч рублей, однако посчитал эту сумму недостаточной и потребовал взыскать оставшуюся часть ущерба с виновника аварии и его работодателя.

Судебная экспертиза оценила размер возмещения в 335 тысяч рублей. Первая инстанция постановила взыскать разницу и судебные расходы со страховой компании. Однако апелляционный суд отменил это решение, а кассация поддержала его позицию.

Коллегия по гражданским делам Верховного суда согласилась с доводами истца о том, что соглашение со страховщиком не освобождает виновника ДТП от обязанности компенсировать ущерб, превышающий размер страховой выплаты. Дело направили на новое рассмотрение.

Ранее Верховный суд России разъяснил, что превышение скорости может стать основанием для привлечения водителя к ответственности за ДТП, даже если он двигался по своей полосе и имел преимущество.

В одном из рассмотренных дел автомобилист ехал со скоростью не менее 122 километров в час при разрешенных 60 километрах и столкнулся с машиной, водитель которой поворачивала налево. В результате аварии погиб человек.

Верховный суд указал, что необходимо учитывать, мог ли автомобилист избежать столкновения, соблюдая скоростной режим и экстренно затормозив.

