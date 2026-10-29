Верховный суд объяснил, когда преимущество на дороге не освобождает от наказания за ДТП

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Преимущество в движении и нахождение на своей полосе не освобождают водителя от ответственности за аварию, если превышение скорости лишило его возможности избежать столкновения. Об этом сообщило РАПСИ со ссылкой на позицию Верховного суда РФ.

По материалам дела, автомобилист обогнал попутные машины по встречной полосе, вернулся на свою перед перекрестком и начал его пересекать. В этот момент другая участница движения стала поворачивать налево, после чего произошло столкновение. В результате аварии погиб человек.

Суд первой инстанции признал виновными обоих водителей и назначил мужчине 2,5 года принудительных работ. Однако кассационный суд оправдал его, решив, что превышение скорости не повлияло на ДТП. Автомобилист ехал по своей полосе, имел преимущество и не мог предвидеть маневр другой участницы.

Верховный суд обратил внимание на результаты экспертиз. Во время обгона скорость автомобиля мужчины составляла не менее 122 километров в час при разрешенных в населенном пункте 60 километрах в час. От места, где он вернулся на свою полосу, до точки столкновения было 46,8 метра. При движении с разрешенной скоростью остановочный путь составил бы 40,2 метра, то есть водитель технически мог избежать аварии экстренным торможением.

Высшая инстанция подчеркнула, что нарушение правил другой участницей не исключает ответственности автомобилиста. Суды должны выяснять, было ли превышение скорости связано с аварией и мог ли водитель предотвратить столкновение, соблюдая скоростной режим. По ПДД при возникновении опасности водитель обязан снижать скорость вплоть до остановки.

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