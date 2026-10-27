Автоэксперты раскритиковали идею запретить начинающим управлять мощными машинами в РФ

Российским водителям со стажем менее 3 лет могут запретить управлять машинами мощнее 150 лошадиных сил. С такой инициативой выступил Национальный автомобильный союз (НАС), однако идея вызвала споры. Подробности расскажет Москва 24.

"Ты за нее не садись"

Глава НАС Антон Шапарин выступил с инициативой запретить водителям со стажем менее 3 лет управлять автомобилями мощностью более 150 лошадиных сил.

"Считаем, что здесь нужно применять в том числе опыт других стран, где молодые водители не имеют доступа к гоночным, спортивным, мощным автомобилям, пока не наберутся опыта на дорогах общего пользования", – сказал он ТАСС.

Отвечая на вопрос, будет ли запрет распространяться на машины, принадлежащие другим лицам, например родителям начинающих водителей, Шапарин подчеркнул, что исключений не предполагается.





Антон Шапарин президент НАС Если это мощная машина – ты за нее не садись. Это опасно и для детей, и для окружающих. 150 лошадиных сил – это вполне себе потолок.

По словам Шапарина, срок ограничения обусловлен тем, что на втором году вождения у начинающих водителей нередко возникает излишняя уверенность в собственных навыках, что повышает риск ДТП. За нарушение запрета президент организации предложил ввести штрафы в 5–15 тысяч рублей.

Однако зампред комитета Госдумы по транспорту Георгий Камнев в беседе с изданием "Абзац" отметил, что инициатива представляется трудновыполнимой.





Георгий Камнев заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Получается, что человек будет ограничен в правах: одни требования – для одних, другие – для других.

Он также выразил мнение, что вместо ограничений стоит усилить процесс подготовки будущих водителей. Перед внедрением подобных мер он призвал детально проанализировать количество ДТП и нарушений, совершаемых начинающими водителями мощных авто.

Слишком мощно?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автоэксперт Иван Зенкевич в разговоре с Москвой 24 назвал предложенную инициативу неоправданной.

"С одной стороны, мнение понятное и вполне логичное. Но с другой, если человек выходит из автошколы, он должен уметь управлять транспортным средством", – сказал он

Вместо таких запретов специалист предложил создать специальные психологические комиссии для выявления тех, кто склонен к девиантному поведению на дороге. Их отрицательный вердикт позволил бы не допускать до управления потенциально опасных водителей.





Иван Зенкевич автоэксперт Если человек захочет, то будет лихачить и на машине со слабым двигателем. Правила дорожного движения "написаны" для всех кровью. Соответственно, их надо соблюдать. Можно, например, повышать штрафы за определенные нарушения.

В свою очередь, независимый автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что инициатива расходится с современными экономическими, социальными и статистическими трендами.

"Первое: в Российской Федерации стаж начинающего водителя исчисляется не тремя годами, а двумя. Это установлено в отношении знака "начинающий водитель", и там есть ограничения, касающиеся управления транспортным средством", – отметил он в беседе с Москвой 24.

Второй момент, на который обратил внимание эксперт, заключается в том, что 150 лошадиных сил сейчас – это почти каждый второй автомобиль в российской семье.

"Если брать электромобили и гибриды, то это почти все машины. Силовая установка устроена таким образом, что для максимальной реализации электродвигателя необходимо иметь большую мощность. Поэтому предложенная инициатива помешает выпускникам автошкол пользоваться теми машинами, которые сейчас в ходу", – подчеркнул специалист.





Дмитрий Попов независимый автоэксперт Третий момент: утверждается, что почти треть ДТП в стране происходит с участием начинающих водителей. Однако количество таких аварий в стране в последние годы неуклонно снижалось.

В России предложили ввести ограничения для начинающих водителей

В то же время, по его словам, в отношении новичков существуют риски "мнимого мастерства". Это ситуация, когда водитель при ежедневном управлении автомобилем начинает считать свои навыки достаточными и в итоге ведет себя на дороге более безрассудно. Такой период происходит с 3 до 5 лет вождения, подчеркнул эксперт.

"Четвертый момент: если предположить, что двухлетний стаж будут исчислять исходя из даты выдачи водительского удостоверения, возникают вопросы. У меня есть товарищ, у которого стаж на 2 года больше, чем у меня, но за рулем после получения прав он еще не был ни разу. С точки зрения предложенной инициативы он продвинутый водитель", – отметил специалист.

По мнению Попова, в качестве наказания при большом количестве нарушений ПДД можно принимать решение об ограничении права управления по мощности двигателя. Во всех остальных случаях это неразумно. Однако разогнать автомобиль до высокой скорости можно и при более слабом двигателе, поэтому искать причины надо не в мощности, заключил он.

