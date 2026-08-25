Эксперт Воропаев: водителей с эпилепсией автоматически лишат прав с 1 марта 2027 года

Права российских водителей автоматически аннулируют при диагнозах, мешающих управлению, нововведение вступит в силу с 1 марта 2027 года. Как будет работать система и можно ли оспорить вынесенное решение, разбиралась Москва 24.

Процесс автоматизации

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Закон об автоматическом аннулировании водительских прав при выявлении медицинских противопоказаний к управлению вступает в силу в России с 1 марта 2027 года, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.



Пока же водители с противопоказаниями могут управлять автомобилем вплоть до плановой замены прав, которая происходит раз в 10 лет, отметил парламентарий.





Сергей Леонов глава комитета Госдумы по охране здоровья Эта процедура станет автоматизированной, так как данные о противопоказаниях к вождению по здоровью будут напрямую поступать из Минздрава в базы ГАИ.

При этом в базе данных МВД не будет указан конкретный диагноз, лишь отметка о наличии показаний для отзыва прав, что сделано для соблюдения врачебной тайны. Однако при выявлении заболевания врачи будут обязаны сообщить об этом факте в ГИБДД, пояснил Леонов.



После этого водителю дадут три месяца на прохождение внеочередной медкомиссии. Если она подтвердит, что заболевание препятствует вождению, права аннулируют. Если же диагноз не подтвердится или окажется ошибочным, водитель сможет сохранить удостоверение.

Автоюрист Лев Воропаев рассказал Москве 24, что нововведение затронет водителей с заболеваниями из специального перечня Минздрава.

"Это, например, шизофрения, эпилепсия, алкоголизм, наркомания, слепота, нарушения цветовосприятия, а также отсутствие нескольких пальцев при управлении автомобилем с механической коробкой передач", – пояснил он.

По его словам, речь идет не о классическом лишении прав, а о прекращении их действия.





Лев Воропаев автоюрист На сегодняшний день это происходит через обращение прокуратуры с иском в суд, и у гражданина есть больше возможностей для защиты: он может заявить ходатайство о назначении судебной экспертизы, чтобы опровергнуть наличие заболевания.

С 1 марта 2027 года право управления будет прекращаться автоматически и гражданину придется самостоятельно обжаловать это решение в суде. Таким образом, процедура усложняется, а степень защиты прав таких россиян снижается, убежден эксперт.

При этом, если у водителя наступает ремиссия или он избавился от заболевания, медкомиссия выдаст заключение и направит информацию в Госавтоинспекцию. В таком случае право управления будет восстановлено, пояснил Воропаев.

"Зависит от врача"

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил Москве 24, что логика в новом законе определенно есть.

"Раньше существовала проблема: человек получал диагноз, несовместимый с управлением автомобилем, и при этом мог еще много лет пользоваться правами до следующей медкомиссии, подвергая опасности окружающих. Новый закон призван это устранить", – подчеркнул эксперт.





Ян Хайцеэр вице-президент НАС Статистики, которая бы прямо показывала влияние таких заболеваний на аварийность, не существует, но я уверен, что определенный процент нарушений и даже катастроф происходит именно по этой причине, человек просто не может себя контролировать. И этот закон поможет такие случаи минимизировать.

Однако очень многое зависит от конкретного врача. Если специалист считает, что ремиссия стойкая и пациент вылечился, права возвращаются. Если же ремиссия рассматривается как временное явление и возврат к заболеванию вероятен, врач вряд ли разрешит вождение, обратил внимание Хайцеэр.

Подходить индивидуально

По мнению врача-психиатра, психотерапевта Елизаветы Жестковой, сам по себе диагноз не должен автоматически решать судьбу водительских прав. Однако уже сейчас наблюдение в психоневрологическом диспансере и прием медикаментов становятся поводом для ограничений, отметила она в беседе с Москвой 24.

"Как врач-психиатр, я часто сталкиваюсь с тем, что после госпитализации в психиатрическую больницу пациент автоматически попадает под ведение диспансера и в случае установления серьезного психиатрического диагноза он лишается водительских прав", – рассказала Жесткова.

По ее мнению, если процесс станет автоматическим, возникнет риск, что прав могут лишиться люди, которые находятся в полной ремиссии и не представляют никакой опасности на дороге.





Елизавета Жесткова врач-психиатр, психотерапевт Когда речь идет о тяжелых формах психических расстройств, например эпилепсии с развернутыми приступами, ограничения оправданны, так как приступ за рулем создает прямую аварийную угрозу. То же самое касается пациентов с активной фазой тяжелого расстройства, которые получают большое количество препаратов, замедляющих скорость реакции.

С другой стороны, ситуация требует индивидуального подхода. Лишать прав абсолютно всех, у кого есть диагноз, нельзя, резюмировала Жесткова.

