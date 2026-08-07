Автоэксперт Хайцеэр призвал не пытаться самостоятельно проучить агрессивных водителей

Столичные дороги превратились в поле боя: водители вступают в конфликты, от словесных перепалок до опасных погонь. Почему автохамы так себя ведут и как правильно действовать в подобных случаях – в материале Москвы 24.

"Было ощущение, что он меня убьет"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Горожане нередко вступают в дорожные конфликты, становясь жертвами агрессивных автохамов. К примеру, жительница столицы Ирина Клименко рассказала телеканалу Москва 24, что ее подрезал водитель и она показала ему неприличный жест. В ответ мужчина начал преследовать ее машину вплоть до самого дома.





Ирина Клименко участница дорожного конфликта Я даже подумать не могла, что он заедет в мой жилищный комплекс, на территорию закрытой парковки. В тот момент я была очень напугана, у меня было ощущение, что сейчас меня убьют. Когда он перекрыл мне дорогу и вышел из машины, я дала подруге телефон и сказала: "Снимай", потому что у меня нет регистратора.

Конфликт удалось урегулировать словесно, однако Ирина пожалела, что не обратилась в полицию.

Скандалы возникают и на парковках. Корреспондент телеканала совместно с автоюристом и активистом по имени Марк провела эксперимент у торгового центра на Алтуфьевском шоссе. Парковка на тротуаре в этом месте запрещена, однако водители игнорируют правило: за 20 минут удалось зафиксировать около 20 машин, пытавшихся встать в неположенном месте. Замечания водители либо игнорировали, либо выражали недовольство, опасаясь, что на их автомобиль наклеят предупреждение или заблокируют выезд.

Кроме того, нынешним летом конфликты между водителями стали регулярно возникать на АЗС, где из-за ажиотажа образовывались длинные очереди. Татьяна Чемерзова стала свидетельницей подобной ситуации. Она рассказала Москве 24, что стояла четыре часа, когда увидела, как молодой человек пытается проехать на заправку вперед остальных.





Татьяна Чемерзова участница дорожного конфликта Один из участников очереди попытался отстоять свое место – перегородил дорогу нарушителю. Я понимала, что сейчас завяжется конфликт, и начала снимать на телефон. Мужчина, который влез без очереди, начал снимать номера со своего автомобиля и складывать их в багажник.

При этом некоторые не пропускают вне очереди тех, у кого есть на это право. Мама ребенка с инвалидностью Ольга Шанина рассказала телеканалу Москва 24, что один из автомобилистов потребовал у нее документы и начал проявлять агрессию, несмотря на наличие удостоверения.

"Он хотел посмотреть дату – не просрочена ли, не поддельная ли бумажка. Я видела в мужчине агрессию, злость, которую он как "жертва" начал выливать на нас", – рассказала она.

Ранее в соцсетях появились активисты, которые блокировали нарушителей, пытающихся объехать затор по обочине. Их назвали "чистильщиками дорог" или "антиобочечниками": они выезжали на рейды с камерами и рациями, а видео набирали миллионы просмотров. Однако со временем движение сошло на нет: по мнению экспертов, полезная инициатива превратилась в стремление к славе и деньгам, а активистов неоднократно уличали в самоуправстве и шантаже водителей.

При этом психолог Татьяна Коровина в беседе с телеканалом Москва 24 отметила, что причина агрессии на дорогах кроется в том, что некоторые воспринимают машину как продолжение своего "я".

"Если на дороге происходят проблемы, кто-то делает что-то не по правилам, человек воспринимает это не как угрозу металлу, а как унижение собственного "я", – пояснила она.

Специалист рекомендовала водителям заниматься эмоциональной регуляцией и повышением стрессоустойчивости, чтобы снизить риск конфликтов.

"Элементарное хамство"

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр в разговоре с Москвой 24 рекомендовал не вступать в дорожные конфликты, в частности открывать окно или дверь и вступать в диалог.

"Агрессивные люди ищут конфликты, и, оказавшись в нем, можно стать слабой стороной, потому что у таких водителей часто есть кто-то рядом, кто может поддержать. Нужно адекватно оценивать свои силы", – добавил он.

В подобных ситуациях специалист призвал действовать по известному принципу "дай дорогу дураку".

"Если сталкиваетесь с неадекватными и невоспитанными водителями, лучше уступить, чем попасть в конфликтную или аварийную ситуацию. Нельзя наказывать "обочечников" и брать их в "тиски", это нарушение ПДД, способное привести к аварии", – сказал Хайцеэр.

Также эксперт рекомендовал сообщать о подобных инцидентах по телефону 112, это поможет оперативно остановить нарушителей.





Ян Хайцеэр вице-президент НАС Почему они так поступают? Отсутствие воспитания, элементарное хамство, пренебрежение добрососедскими принципами по отношению ко всем участникам движения – какой человек на дороге, такой и в быту. Еще поиск экстрима в повседневной жизни, но для этого существуют стадионы и автоспорт (картинг). Если есть тяга к активности, нужно тренироваться и показывать результаты на спортивных состязаниях, а не на дороге.

В случае опасных маневров на дороге также стоит вызвать полицию и зафиксировать обстоятельства происшествия: сфотографировать номера автомобиля нарушителя и записать ситуацию на видеорегистратор, резюмировал Хайцеэр.

Эксперт по безопасности дорожного движения Алексей Рвачев отметил, что нередко водители, особенно дальнобойщики, выезжают на обочину, чтобы перекрыть движение тем, кто пытается объехать пробку.

"Тут надо сказать, что они тоже нарушают правила с юридической точки зрения. Но с человеческой точки зрения я их понимаю", – заявил он телеканалу Москва 24.

При этом эксперт согласился, что бороться с нарушителями самостоятельно не стоит.





Алексей Рвачев эксперт по безопасности дорожного движения Любая борьба приводит к правонарушению самого водителя, который пытается бороться. Водитель должен знать правила дорожного движения и четко понимать, что можно, что нельзя.

Автоюрист Святослав Зуев, в свою очередь, заявил телеканалу Москва 24, что перекрытие дороги другому квалифицируется как самоуправство.

"Я рекомендую подобные деяния исключить из практики. Потому что автомобиль может принадлежать спецслужбам, даже без опознавательных знаков, а вы можете об этом не знать", – отметил он.

Однако, если гражданин явно пытается проехать без очереди без уважительной причины, не пропускать его можно, отметил он. В случае возникновения конфликта нарушитель может быть привлечен к административной или уголовной ответственности, добавил Зуев.

При этом в целом опрошенные телеканалом Москва 24 эксперты отметили, что дорожных конфликтов становится меньше. Все благодаря работе мобильных комплексов видеофиксации парковки "Паркон", росту числа камер и даже экономии топлива. В последнем случае водителям проще согласиться с нарушением, чем простаивать и жечь бензин.

При этом ранее глава НАС Антон Шапарин призвал увеличить штрафы за езду по обочине почти вдвое – с 2 250 до 5 000 рублей. По его мнению, это поспособствует порядку на дорогах и заставит агрессивных водителей соблюдать скоростной режим.

Однако независимый автоэксперт Дмитрий Попов в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что наказание должно бить по кошельку автохамов еще сильнее. Более того, он выступил за появление на обочинах дорожных сепараторов или красно-белых пластин, расположенных через 30–40 метров. Это сделает движение машин невозможным, но при этом останутся опции остановиться или развернуться, объяснил Попов.

