Врач Кондрахин призвал водителей отказаться от кофе за рулем

Кофе является одним из самых коварных напитков для автомобилистов, предупредили эксперты. О том, каких еще продуктов стоит избегать перед поездкой за рулем, а на что, напротив, обратить внимание, разбиралась Москва 24.

Мнимый прилив бодрости

Одним из самых обманчивых напитков для автомобилистов может стать кофе, особенно если он используется как способ взбодриться в пути. Об этом Москве 24 заявил врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, допустимая норма для взрослого в день – не более 150 миллиграммов кофеина. Однако при сильной усталости даже эта доза способна привести к непредсказуемым последствиям.



Андрей Кондрахин врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Все дело в аденозине – веществе, которое накапливается в мозге и сигнализирует организму о необходимости отдыха. Молекула кофеина схожа с ним по строению и временно занимает его рецепторы, из-за чего человек чувствует прилив бодрости. Однако выработка аденозина в этот момент не прекращается. Как только воздействие напитка слабеет, избыток вещества заполняет освободившиеся участки. То есть человек внезапно ощущает упадок сил, нередко более глубокий, чем до употребления кофе.

При этом повторные чашки способны уже не дать ожидаемого эффекта, поскольку мозг защищается от перестимуляции и блокирует дальнейшее воздействие. В некоторых случаях это может привести к риску уснуть за рулем, предупредил врач.

"После употребления кофе важно помнить, что примерно через час водителю стоит остановиться в безопасном месте и поспать хотя бы 15 минут, чтобы восстановиться. Если такой возможности нет, от кофе перед дорогой лучше отказаться вообще. Также стоит учитывать мочегонный эффект напитка", – подчеркнул эксперт.

По мнению Кондрахина под запрет также подпадают продукты с высоким содержанием сахара: печенье, конфеты, торты, пирожные. Их употребление провоцирует резкий скачок глюкозы в крови. В результате организм реагирует избыточной выработкой инсулина, который вскоре стремительно снижается.

"Как итог – у человека появляются сонливость, заторможенность, физическая слабость и заметное ухудшение концентрации внимания", – подчеркнул специалист.

По такому же принципу действует жирная и высококалорийная еда, отметил эксперт. Врач уточнил, что по этой причине перекус в дороге должен быть легким и хорошо усваиваемым. Подойдут белок (индейка, курица, постная говядина) и клетчатка (овощи). А вот от свинины, копченостей и другой тяжелой пищи стоит воздержаться, заключил Кондрахин.

Маркетинговое обозначение

В свою очередь, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова напомнила, что даже небольшое количество спиртного в продуктах может снизить концентрацию внимания и повлиять на результаты алкотестера.

В беседе с Москвой 24 она пояснила, что по этой причине перед поездкой стоит отказаться от конфет с алкогольными начинками. Также с осторожностью нужно относиться к забродившим и переспелым фруктам, особенно бананам, в которых быстро накапливается этиловый спирт.





Дарья Русакова врач-диетолог, кандидат медицинских наук Вместе с тем водителю не рекомендуется пить квас. В процессе брожения в нем образуется небольшое количество этилового спирта. Содержание алкоголя обычно составляет от 0,5 до 1,2% объема, что соответствует примерно 4–10 граммам спирта на литр. Поэтому рекомендуется подождать 30 минут после употребления и только потом садиться за руль.

Также, по словам Русаковой, не стоит употреблять кисломолочные напитки: кефир, простоквашу и айран – они содержат примерно 0,02% этилового спирта. Количество повышается, если продукт хранился вне холодильника при температуре свыше плюс 15 градусов.

"Кроме того, безалкогольное пиво, несмотря на свою пометку, все равно содержит минимальный процент. В России по ГОСТу объемная доля этилового спирта в таком напитке не должна превышать 0,5%. То есть термин "безалкогольное" не означает абсолютный ноль – это скорее маркетинговое обозначение", – заверила врач.

Вместе с тем эксперт предостерегла, что с осторожностью стоит относиться к спиртосодержащим микстурам и настойкам. В них значительное количество спирта, около 20%. При употреблении не исключено негативное влияние на скорость реакции, а также положительный тест на алкоголь.

"Камбуча – ферментированный напиток, популярный в последние годы, также содержит алкоголь: в зависимости от рецептуры – от 0,5 до 1,2%", – отметила специалист.

Русакова уточнила, что водителям предпочтительна вода. Также допустимо употребление зеленого травяного чая, натуральных морсов и компотов. Эти напитки тонизируют, отметила эксперт.



Дарья Русакова врач-диетолог, кандидат медицинских наук На концентрацию и когнитивные функции положительно влияют цитрусовые и кислые яблоки – они бодрят, утоляют жажду и снабжают организм витамином С. Также полезны орехи, сухофрукты и горький шоколад.

Полезными будут и углеводы с низким гликемическим индексом. Например, бурый рис, гречка и бобовые – они обеспечивают стабильную энергию, а зелень вроде салата, укропа, петрушки и шпината помогает сохранять тонус в течение дня, заключила Русакова.