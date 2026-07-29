Врач Кондрахин призвал водителей отказаться от кофе за рулем

Кофе является одним из самых коварных напитков для автомобилистов, предупредили эксперты. О том, каких еще продуктов стоит избегать перед поездкой за рулем, а на что, напротив, обратить внимание, разбиралась Москва 24.
Мнимый прилив бодрости
Одним из самых обманчивых напитков для автомобилистов может стать кофе, особенно если он используется как способ взбодриться в пути. Об этом Москве 24 заявил врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
По его словам, допустимая норма для взрослого в день – не более 150 миллиграммов кофеина. Однако при сильной усталости даже эта доза способна привести к непредсказуемым последствиям.
При этом повторные чашки способны уже не дать ожидаемого эффекта, поскольку мозг защищается от перестимуляции и блокирует дальнейшее воздействие. В некоторых случаях это может привести к риску уснуть за рулем, предупредил врач.
"После употребления кофе важно помнить, что примерно через час водителю стоит остановиться в безопасном месте и поспать хотя бы 15 минут, чтобы восстановиться. Если такой возможности нет, от кофе перед дорогой лучше отказаться вообще. Также стоит учитывать мочегонный эффект напитка", – подчеркнул эксперт.
По мнению Кондрахина под запрет также подпадают продукты с высоким содержанием сахара: печенье, конфеты, торты, пирожные. Их употребление провоцирует резкий скачок глюкозы в крови. В результате организм реагирует избыточной выработкой инсулина, который вскоре стремительно снижается.
"Как итог – у человека появляются сонливость, заторможенность, физическая слабость и заметное ухудшение концентрации внимания", – подчеркнул специалист.
По такому же принципу действует жирная и высококалорийная еда, отметил эксперт. Врач уточнил, что по этой причине перекус в дороге должен быть легким и хорошо усваиваемым. Подойдут белок (индейка, курица, постная говядина) и клетчатка (овощи). А вот от свинины, копченостей и другой тяжелой пищи стоит воздержаться, заключил Кондрахин.
Маркетинговое обозначение
В свою очередь, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова напомнила, что даже небольшое количество спиртного в продуктах может снизить концентрацию внимания и повлиять на результаты алкотестера.
В беседе с Москвой 24 она пояснила, что по этой причине перед поездкой стоит отказаться от конфет с алкогольными начинками. Также с осторожностью нужно относиться к забродившим и переспелым фруктам, особенно бананам, в которых быстро накапливается этиловый спирт.
Также, по словам Русаковой, не стоит употреблять кисломолочные напитки: кефир, простоквашу и айран – они содержат примерно 0,02% этилового спирта. Количество повышается, если продукт хранился вне холодильника при температуре свыше плюс 15 градусов.
"Кроме того, безалкогольное пиво, несмотря на свою пометку, все равно содержит минимальный процент. В России по ГОСТу объемная доля этилового спирта в таком напитке не должна превышать 0,5%. То есть термин "безалкогольное" не означает абсолютный ноль – это скорее маркетинговое обозначение", – заверила врач.
Вместе с тем эксперт предостерегла, что с осторожностью стоит относиться к спиртосодержащим микстурам и настойкам. В них значительное количество спирта, около 20%. При употреблении не исключено негативное влияние на скорость реакции, а также положительный тест на алкоголь.
"Камбуча – ферментированный напиток, популярный в последние годы, также содержит алкоголь: в зависимости от рецептуры – от 0,5 до 1,2%", – отметила специалист.
Русакова уточнила, что водителям предпочтительна вода. Также допустимо употребление зеленого травяного чая, натуральных морсов и компотов. Эти напитки тонизируют, отметила эксперт.
Полезными будут и углеводы с низким гликемическим индексом. Например, бурый рис, гречка и бобовые – они обеспечивают стабильную энергию, а зелень вроде салата, укропа, петрушки и шпината помогает сохранять тонус в течение дня, заключила Русакова.