Автоюрист Никитин: "обочечников" можно наказать с помощью видеорегистратора

Штраф за езду по обочине хотят увеличить в России в 2 раза – до 5 000 рублей. С инициативой выступил Национальный автомобильный союз. Поможет ли это решить проблему и как обычному водителю бороться с "обочечниками" по закону – в материале Москвы 24.

"Принципиальная гражданская позиция"

В России могут ужесточить наказание для водителей, которые ездят по обочинам, сообщил телеграм-канал SHOT. Глава НАС Антон Шапарин обратился к Михаилу Мишустину с инициативой повысить штраф с 2 250 до 5 000 рублей.

Автор инициативы уверен, что предложенная мера поможет навести порядок на дорогах и заставит водителей, склонных к агрессивному стилю езды, соблюдать общий скоростной режим.

Проблема особенно обостряется в летний период, когда из‑за роста числа автомобилей и заторов на дорогах некоторые водители пытаются объехать пробки по обочинам или между рядами. Такое поведение нередко приводит к конфликтам и ДТП с тяжелыми последствиями, в том числе с человеческими жертвами.

По данным журналистов, лидером по количеству наказанных за езду по обочине стал столичный регион: с начала 2026 года там выписали постановления 152 тысячам нарушителей. На втором месте – Санкт-Петербург с показателем 124 тысячи зафиксированных эпизодов.

При этом, по словам автоюриста Михаила Никитина, наказать "обочечников" можно с помощью регистратора.



Михаил Никитин автоюрист Если у водителя есть принципиальная гражданская позиция и он не хочет мириться с хамством на дороге, а в его автомобиле установлен видеорегистратор, он может сохранить видеозапись нарушения, направить заявление в отделение ГИБДД, а затем обеспечить явку, чтобы подтвердить свои показания.

По словам эксперта, если инспектор примет видеоматериал к производству и доведет его до составления протокола, то "обочечника" привлекут к административной ответственности по статье 12.15 КоАП РФ.

"Чем жестче, тем лучше"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В свою очередь, независимый автоэксперт Дмитрий Попов уверен, что такие штрафы стоит увеличить более чем в два раза.

"Движение по обочине создает проблемы для трафика и, как следствие, аварийность. Водители, съезжая на обочину, в конечном итоге добираются до участка, где продолжение пути невозможно (автобусная остановка, железнодорожный переезд, перекресток), и начинают нагло влезать", – отметил он в разговоре с Москвой 24.

Эксперт подчеркнул, что такие водители провоцируют снижение скорости в основном потоке и усугубляют заторы.

"Сведение двух полос в одну требует снижения скорости потока в два раза, и если водители пытаются оказывать сопротивление, возникает ДТП. Так что чем жестче наказание, тем лучше, и важно сделать его неотвратимым – установить больше камер, распознающих номера, тогда проблема решится", – отметил эксперт.

Также, по мнению Попова, существуют и технические решения: можно заставить обочину конструктивными элементами – дорожными сепараторами или красно-белыми пластинами, расположенными через 30–40 метров, чтобы движение было невозможным, но при этом машины могли остановиться или развернуться.





Дмитрий Попов независимый автоэксперт Нормальным водителям не нужно пропускать нарушителей. Если произойдет ДТП, виновниками будут последние. Если же водители уступают, то усугубляют заторы и подогревают желание других объезжать по обочине.

Кроме того, в случае когда известно место системного нарушения, нужно обязательно написать письмо в ГИБДД с просьбой организовать там административную работу – рейды. Можно написать в исполнительный орган власти, отвечающий за этот вопрос, с просьбой разработать проект организации движения и разместить стационарный комплекс фотовидеофиксации, заключил Попов.