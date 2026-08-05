Автоюрист Никитин: "обочечников" можно наказать с помощью видеорегистратора

Штраф за езду по обочине хотят увеличить в России в 2 раза – до 5 000 рублей. С инициативой выступил Национальный автомобильный союз. Поможет ли это решить проблему и как обычному водителю бороться с "обочечниками" по закону – в материале Москвы 24.
"Принципиальная гражданская позиция"
В России могут ужесточить наказание для водителей, которые ездят по обочинам, сообщил телеграм-канал SHOT. Глава НАС Антон Шапарин обратился к Михаилу Мишустину с инициативой повысить штраф с 2 250 до 5 000 рублей.
Автор инициативы уверен, что предложенная мера поможет навести порядок на дорогах и заставит водителей, склонных к агрессивному стилю езды, соблюдать общий скоростной режим.
Проблема особенно обостряется в летний период, когда из‑за роста числа автомобилей и заторов на дорогах некоторые водители пытаются объехать пробки по обочинам или между рядами. Такое поведение нередко приводит к конфликтам и ДТП с тяжелыми последствиями, в том числе с человеческими жертвами.
По данным журналистов, лидером по количеству наказанных за езду по обочине стал столичный регион: с начала 2026 года там выписали постановления 152 тысячам нарушителей. На втором месте – Санкт-Петербург с показателем 124 тысячи зафиксированных эпизодов.
При этом, по словам автоюриста Михаила Никитина, наказать "обочечников" можно с помощью регистратора.
По словам эксперта, если инспектор примет видеоматериал к производству и доведет его до составления протокола, то "обочечника" привлекут к административной ответственности по статье 12.15 КоАП РФ.
"Чем жестче, тем лучше"
В свою очередь, независимый автоэксперт Дмитрий Попов уверен, что такие штрафы стоит увеличить более чем в два раза.
"Движение по обочине создает проблемы для трафика и, как следствие, аварийность. Водители, съезжая на обочину, в конечном итоге добираются до участка, где продолжение пути невозможно (автобусная остановка, железнодорожный переезд, перекресток), и начинают нагло влезать", – отметил он в разговоре с Москвой 24.
Эксперт подчеркнул, что такие водители провоцируют снижение скорости в основном потоке и усугубляют заторы.
"Сведение двух полос в одну требует снижения скорости потока в два раза, и если водители пытаются оказывать сопротивление, возникает ДТП. Так что чем жестче наказание, тем лучше, и важно сделать его неотвратимым – установить больше камер, распознающих номера, тогда проблема решится", – отметил эксперт.
Также, по мнению Попова, существуют и технические решения: можно заставить обочину конструктивными элементами – дорожными сепараторами или красно-белыми пластинами, расположенными через 30–40 метров, чтобы движение было невозможным, но при этом машины могли остановиться или развернуться.
Кроме того, в случае когда известно место системного нарушения, нужно обязательно написать письмо в ГИБДД с просьбой организовать там административную работу – рейды. Можно написать в исполнительный орган власти, отвечающий за этот вопрос, с просьбой разработать проект организации движения и разместить стационарный комплекс фотовидеофиксации, заключил Попов.