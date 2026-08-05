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05 августа, 16:18

Экономика

ЦБ указал на проинфляционные риски из-за роста денежной массы

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Наблюдаемые темпы роста денежной массы в 2026 году усиливают проинфляционные риски на прогнозном горизонте. Это следует из резюме обсуждения ключевой ставки, опубликованного Центробанком России.

По данным ЦБ, доля наличных в денежной массе в июне выросла до 14,7% с 14,5% в мае. При этом регулятор отметил, что показатель находится вблизи исторических минимумов.

Однако во втором квартале денежная масса росла быстрее, чем в первом, из-за ускорения кредитования и активного исполнения бюджетных расходов. Накопленный с начала года прирост в июне превысил верхнюю границу значений 2016–2019 годов. По итогам года темп роста, вероятно, окажется выше апрельского прогноза.

Подчеркивается, что при значительном вкладе бюджета в рост денежной массы для ограничения его влияния на совокупный спрос требуется сохранять жесткость денежно-кредитной политики. Это обеспечит более сдержанный рост кредитования, чем во втором квартале 2026 года.

Вместе с тем в середине июля появились признаки стабилизации ситуации на топливном рынке, в том числе благодаря мерам правительства. В ЦБ согласились, что значительная часть прямого влияния удорожания топлива на текущую инфляцию уже реализовалась.

Ранее в регуляторе рассказывали, что сокращение объема наличных в январе составило 386,2 миллиарда рублей, однако с февраля тенденция сменилась ростом. За период с февраля по июль прирост достиг 2 триллионов 547 миллиардов рублей.

Общий объем наличных денег в обращении в России увеличился на 643,4 миллиарда рублей. Это на 43,1% больше, чем в июне.

Спрос на наличные в России за месяц вырос почти на 40%

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