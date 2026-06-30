Эксперт Блинкин предложил снизить нештрафуемый порог скорости до 5–10 км/ч

В Минтрансе анонсировали разработку новых рекомендаций по ограничениям скорости на российских дорогах. Назрели ли изменения и какими они должны быть – в материале Москвы 24.

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минтранс разработает новые рекомендации по установке ограничений скорости на дорогах страны. Нововведения планируют утвердить в 2027 году.

В частности, при установке режима для конкретного участка могут брать во внимание загруженность трассы, ее состояние и расположение объектов вокруг (многоэтажек, образовательных учреждений, торговых центров и прочих). Кроме того, предстоит разработать порядок, как определить оптимальную скорость для разных типов дорожной сети и в каких случаях ее можно будет изменить.

В то же время нормы не будут носить обязательный характер, но помогут в разработке единого порядка установки ограничений. Все это нужно для повышения безопасности дорожного движения, подчеркнули в Минтрансе.

При этом руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Михаил Блинкин высказал мнение в беседе с Москвой 24, что тонкое регулирование скоростных режимов имеет смысл только при очень маленьком нештрафуемом пороге скорости.

"В России он составляет 20 километров в час, такого нет ни в одной стране. Обычно порог утверждается в пределах точности измерений – 1–2, 2,5 километра в час максимум", – отметил он.

Блинкин напомнил, что в свое время запас в 20 километров в час сделали из-за довольно высокой погрешности оборудования тех лет. Теперь же современные камеры способны определять скорость с точностью до сотых, плюс спидометры большинства автомобилей отличаются высокой точностью показаний.





Михаил Блинкин руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Сохранение этого порога делает любые совершенствования скоростных режимов бессмысленными: зачем вводить тонкую регулировку, если плюс 20 разрешено и не штрафуется?

По мнению Блинкина, для начала нештрафуемый порог можно было бы снизить хотя бы до 10 километров в час, а лучше до 5.

"Но это вопрос серьезной профессиональной дискуссии в том числе на правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, в технических комитетах Росстандарта. С кондачка это сделать нельзя, но этим нужно заниматься", – резюмировал Блинкин.

Без рваного ритма

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто согласился в разговоре с Москвой 24, что заниматься настройкой ограничений на дорогах крайне необходимо.

"Их можно рассчитать по формуле, чтобы определить, какой скоростной режим должен быть на том или ином участке. Главное, чтобы он был максимально единообразным на большом расстоянии, например везде 70", – отметил специалист.

По его словам, особенно проблематичным считается внедрение рваного скоростного режима, такая практика распространена на дорогах по всей России.





Игорь Моржаретто партнер аналитического агентства "Автостат" Рекомендации, разработанные в Минтрансе, – это здорово, но они будут именно рекомендательными, то есть необязательными. Важнее провести аудит на всех дорогах и понять, почему там стоят те или иные знаки, навести порядок.

Также эксперт напомнил о разработке властями Стратегии повышения безопасности дорожного движения. В ней есть немало пунктов, направленных в том числе на совершенствование инфраструктуры, что призвано помочь в решении сразу нескольких задач.

"Например, важно устанавливать барьерные ограждения на всех дорогах, где суммарная скорость движения выше 150 километров в час, чтобы не было лобовых столкновений. Такой пункт есть, и он будет активно внедряться в ближайшие годы", – рассказал автоэксперт.

Кроме того, в числе предлагаемых мер – строительство разноуровневых развязок, подземных и наземных пешеходных переходов. Предложения перспективные, хотя и требуют значительных вложений, но все они заложены в действующем плане, заключил Моржаретто.

