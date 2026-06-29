Минтранс начал разрабатывать новые правила установки ограничений скорости

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Минтранс приступил к разработке новых рекомендаций, которые изменят правила установки ограничений скорости на дорогах. Документ планируют утвердить в 2027 году, сообщили "Российской газете" в ведомстве.

Теперь скоростной режим для каждого участка предлагают определять с учетом ряда факторов: загруженности дороги, ее состояния, а также расположенных поблизости объектов, например жилых домов, школ или торговых центров.

В документе также пропишут, как выбирать оптимальную скорость для разных дорог и когда ее можно менять. Новые правила будут носить рекомендательный характер, однако по итогам их использования власти намерены разработать единый порядок установки скоростных ограничений. В Минтрансе указали, что такой подход повысит безопасность на дорогах.

Инициативу поддержал зампред комитета Госдумы по транспорту Рафаэль Марданшин. Он отметил, что качество дорог и уровень безопасности автомобилей за последние годы выросли, поэтому там, где условия позволяют, допустимо повышать разрешенную скорость.

Депутат также обратил внимание, что на некоторых современных дорогах без очевидных причин действуют ограничения в 50–70 километров в час. Из-за этого водителям приходится часто тормозить и разгоняться, что отвлекает и вызывает раздражение.

Кроме того, Марданшин предложил оперативнее убирать временные дорожные знаки после завершения ремонта. Он уточнил, что нередко они остаются на месте неделями и даже месяцами, хотя работы уже закончены.

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, первым шагом должен стать "тотальный аудит" того, насколько обоснованы действующие ограничения скорости. При анализе нужно учитывать статистику ДТП и причины установки конкретных лимитов на тех или иных участках. Для такой работы можно задействовать технологии искусственного интеллекта, отметил он.

Автоюрист Петр Шкуматов также назвал постоянную смену скоростного режима одной из ключевых проблем. В качестве примера он привел автобусные остановки в небольших населенных пунктах – рядом с ними ставят знаки и камеры, хотя автобусы заезжают туда лишь несколько раз в неделю. Эксперт добавил, что на современных четырехполосных трассах можно поднять стандартное ограничение до 110 километров в час, а для обычных двухполосных дорог оптимальной остается скорость в 90 километров в час.

Ранее в Госдуме предложили не брать плату за проезд по платным дорогам во время ремонта, поскольку он существенно ограничивает движение. С такой инициативой выступили депутаты Александр Демин, Олег Леонов и вице-спикер Владислав Даванков. Также они предложили ввести автоматический перерасчет и возврат средств без подачи отдельного заявления со стороны пользователя.