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11 июня, 08:00

Технологии

Навигатор 2ГИС подскажет, как проехать серию светофоров без остановок и нарушений ПДД

Фото: 123RF.соm/wattanaracha

В навигаторе 2ГИС появилась новая функция "Зеленая волна", которая подскажет водителям оптимальную скорость для проезда серию светофоров на зеленый, оставаясь в пределах разрешенной ПДД скорости на участке, сообщает пресс-служба геосервиса.

Теперь приложение подсказывает скорость, с которой можно проехать перекрестки на зеленый, чтобы движение по маршруту было более плавным. "Зеленая волна" рассчитывается на определенную среднюю скорость – чаще всего 45–60 км/ч – в зависимости от длины цикла светофорного сигнала, расстояния между светофорами и скорости автомобиля. Кроме того, рекомендуемая скорость всегда подбирается в пределах разрешенной на участке по ПДД.

Как отметил руководитель продуктов транспорта и навигации 2ГИС Сергей Кириллов, ранее в навигаторе внедрили функции отображения светофоров и обратного отсчета до смены сигнала.

"Для нас это логичное развитие онлайн-сигналов светофоров и технологический восторг, а для водителей – предсказуемые, комфортные и просто приятные поездки", – добавил Кириллов.

Новая функция доступна в навигаторе в Москве и Новосибирске, при необходимости ее можно отключить в настройках. География будет расширяться по мере подключения светофоров и запуска этой технологии в навигаторе в новых городах.

Ранее сообщалось, что в навигаторе появился новый режим "Легкий маршрут" для начинающих автомобилистов и любителей спокойного вождения. Он минимизирует количество сложных маневров – поворотов налево, разворотов, движение по кольцевым развязкам и многополосным дорогам, – требующих повышенного внимания. Это позволяет сделать поездку более предсказуемой и снизить уровень стресса за рулем.

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