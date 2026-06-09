Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июня, 10:23

Политика

В России предложили отменить штраф за забытые водительские права

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В России необходимо отменить штрафы за забытые водительские права, свидетельство о регистрации автомобиля или полис ОСАГО, если документы можно подтвердить по электронным базам. С таким предложением выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщает ТАСС.

Его обращение направлено министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву. Штраф, который действует сейчас, был введен для того, чтобы проверять соблюдение правил дорожного движения и требования об обязательном страховании. Однако сейчас электронные базы, которые используют сотрудники ГИБДД, и развитие цифровых сервисов позволяет оперативно проверить наличие необходимых документов.

По словам Слуцкого, водитель, оставивший документы дома, в результате несет ту же ответственность, что и человек, не имеющий необходимых документов или права на управление машиной вообще.

Помимо этого, некоторые недобросовестные правоохранители предлагают решить такую ситуацию "на месте" за небольшую сумму, однако она идет лично в руки такого сотрудника, что "категорически недопустимо".

Если в законе появится разница между умышленным нарушением и обычной забывчивостью, то это не только снизит нагрузку на автомобилистов, не нарушающих закон, но и сократит количество административных дел и уменьшит коррупционные риски во время проверок.

Ранее сообщалось, что в России планируется ввести единые требования к видеофиксации практических экзаменов в автошколах. Например, весь записанный материал должен будет загружаться на цифровую платформу, доступ к которой получат сотрудники МВД и должностные лица органов исполнительной власти, осуществляющие надзор в сфере образования.

Водителей в РФ могут освободить от оплаты парковки в случае технических сбоев


Читайте также


политикатранспортавто

Почему риск воспаления сухожилия увеличивается на отдыхе?

Причиной недуга становятся чрезмерные нагрузки из-за слишком долгих прогулок на отдыхе

Человек в течение года не занимается спортом, ведет малоактивный образ жизни

Читать
закрыть

Как защитить аккаунт на маркетплейсе от детей?

Каждый член семьи должен иметь собственный девайс с заранее предустановленным детским режимом

Читать
закрыть

Нужно ли вводить мини-отпуска школьников во время учебного года?

Эксперты уточняют: в России подобная практика вполне себе существует

Читать
закрыть

Почему российские компании возвращают бывших сотрудников?

Эксперты уверены: за последние полгода компании оптимизировались

Читать
закрыть

Почему россияне доверяют судьбу ботам-астрологам?

Популярные экспресс-расклады и гороскопы обходятся всего в несколько сотен рублей

Читать
закрыть

Можно ли самостоятельно распознать поддельную брендовую вещь?

Контрафактную продукцию можно определить, например, по запаху

Читать
закрыть

Как изменился турпоток на юг России в связи с атаками БПЛА?

Эксперты уточняют: ситуация с будущими бронированиями пока не изменилась

Читать
закрыть

Что ждет отношения России и Армении после победы партии Пашиняна?

Эксперты уверены: формат отношений РФ и Армении начнет постепенно меняться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика