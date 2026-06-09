В России предложили отменить штраф за забытые водительские права

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В России необходимо отменить штрафы за забытые водительские права, свидетельство о регистрации автомобиля или полис ОСАГО, если документы можно подтвердить по электронным базам. С таким предложением выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщает ТАСС.

Его обращение направлено министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву. Штраф, который действует сейчас, был введен для того, чтобы проверять соблюдение правил дорожного движения и требования об обязательном страховании. Однако сейчас электронные базы, которые используют сотрудники ГИБДД, и развитие цифровых сервисов позволяет оперативно проверить наличие необходимых документов.

По словам Слуцкого, водитель, оставивший документы дома, в результате несет ту же ответственность, что и человек, не имеющий необходимых документов или права на управление машиной вообще.

Помимо этого, некоторые недобросовестные правоохранители предлагают решить такую ситуацию "на месте" за небольшую сумму, однако она идет лично в руки такого сотрудника, что "категорически недопустимо".

Если в законе появится разница между умышленным нарушением и обычной забывчивостью, то это не только снизит нагрузку на автомобилистов, не нарушающих закон, но и сократит количество административных дел и уменьшит коррупционные риски во время проверок.

Ранее сообщалось, что в России планируется ввести единые требования к видеофиксации практических экзаменов в автошколах. Например, весь записанный материал должен будет загружаться на цифровую платформу, доступ к которой получат сотрудники МВД и должностные лица органов исполнительной власти, осуществляющие надзор в сфере образования.



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