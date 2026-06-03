Видеофиксацию экзаменов в автошколах России могут привести к единым требованиям

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Власти России прорабатывают вопрос о введении единых требований к видеофиксации практических экзаменов в автошколах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный документ.

Согласно постановлению, единые стандарты планируется установить не только для проверяемых навыков управления, но и для обязательной аудио- и видеофиксации самого экзамена как на закрытой площадке или автодроме, так и в условиях реального дорожного движения.

Весь записанный материал должен будет загружаться на цифровую платформу, доступ к которой получат сотрудники МВД и должностные лица органов исполнительной власти, осуществляющие надзор в сфере образования. Доклад с итогами проработки этого вопроса ведомства должны представить в правительство к 2027 году.

Ранее сообщалось, что московский суд назначил штраф мужчине, который попытался сдать теоретический экзамен на права с микронаушником и скрытой видеокамерой.

В ноябре 2025 года он пришел в подразделение ГИБДД с камерой, замаскированной в петле для пуговицы на футболке-поло, а также беспроводным микронаушником в ухе. Сотрудники обнаружили устройства до завершения экзамена.

