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03 июня, 08:34

Транспорт

Видеофиксацию экзаменов в автошколах России могут привести к единым требованиям

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Власти России прорабатывают вопрос о введении единых требований к видеофиксации практических экзаменов в автошколах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный документ.

Согласно постановлению, единые стандарты планируется установить не только для проверяемых навыков управления, но и для обязательной аудио- и видеофиксации самого экзамена как на закрытой площадке или автодроме, так и в условиях реального дорожного движения.

Весь записанный материал должен будет загружаться на цифровую платформу, доступ к которой получат сотрудники МВД и должностные лица органов исполнительной власти, осуществляющие надзор в сфере образования. Доклад с итогами проработки этого вопроса ведомства должны представить в правительство к 2027 году.

Ранее сообщалось, что московский суд назначил штраф мужчине, который попытался сдать теоретический экзамен на права с микронаушником и скрытой видеокамерой.

В ноябре 2025 года он пришел в подразделение ГИБДД с камерой, замаскированной в петле для пуговицы на футболке-поло, а также беспроводным микронаушником в ухе. Сотрудники обнаружили устройства до завершения экзамена.

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