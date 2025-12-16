"Коммерсант": в России закрепят приоритет электронных знаков на дорогах

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В России могут закрепить приоритет электронных знаков и табло перед стационарными указателями. Соответствующие изменения по поручению кабмина подготовят Минтранс, Росавтодор и МВД, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник.

Например, водителям нужно будет соблюдать требования электронных табло об ограничении скорости, без оглядки на стационарные знаки.

В правила могут внести и минимально допустимую дистанцию между грузовиками на двухполосных дорогах, чтобы обеспечить участникам движения безопасность совершения обгона.

"Также планируется разработать единые правила установления скоростных режимов на автотрассах", – говорится в публикации.

Кроме того, Минтранс разработает правила для определения и изменения оптимального скоростного режима, чтобы не допускать ситуаций, когда знаки необоснованно занижают максимально разрешенную скорость. Ожидается, что решение об ограничении скорости будут принимать владельцы дорог или региональные власти.

До этого МВД были подготовлены поправки в ПДД, в рамках которых могут разрешить предъявлять цифровое водительское удостоверение наравне с обычным.

Если изменения примут, то водители смогут использовать штрихкод в мессенджере MAX для предъявления водительского удостоверения и СТС. Предлагаемые изменения направлены на цифровизацию системы безопасности дорожного движения, уточняли в министерстве.

