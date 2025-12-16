Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 08:15

Транспорт
Главная / Новости /

"Коммерсант": в России закрепят приоритет электронных знаков на дорогах

Приоритет электронных знаков на дорогах могут закрепить в России

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В России могут закрепить приоритет электронных знаков и табло перед стационарными указателями. Соответствующие изменения по поручению кабмина подготовят Минтранс, Росавтодор и МВД, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник.

Например, водителям нужно будет соблюдать требования электронных табло об ограничении скорости, без оглядки на стационарные знаки.

В правила могут внести и минимально допустимую дистанцию между грузовиками на двухполосных дорогах, чтобы обеспечить участникам движения безопасность совершения обгона.

"Также планируется разработать единые правила установления скоростных режимов на автотрассах", – говорится в публикации.

Кроме того, Минтранс разработает правила для определения и изменения оптимального скоростного режима, чтобы не допускать ситуаций, когда знаки необоснованно занижают максимально разрешенную скорость. Ожидается, что решение об ограничении скорости будут принимать владельцы дорог или региональные власти.

До этого МВД были подготовлены поправки в ПДД, в рамках которых могут разрешить предъявлять цифровое водительское удостоверение наравне с обычным.

Если изменения примут, то водители смогут использовать штрихкод в мессенджере MAX для предъявления водительского удостоверения и СТС. Предлагаемые изменения направлены на цифровизацию системы безопасности дорожного движения, уточняли в министерстве.

"Московский патруль": камеры ЦОДД начали фиксировать остановку мешающих движению машин

Читайте также


транспортавто

Главное

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика