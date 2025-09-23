Автоэксперт Попов: изменения при сдаче экзамена на права потребуют глубокого изучения ПДД

Фото: depositphotos/Daxiao_Productions

МВД России в ближайшее время планирует внести изменения в процесс сдачи теоретического экзамена на права. Нововведения не позволят "зазубривать" билеты и потребуют более глубокого и точного изучения ПДД, рассказал Москве 24 автоэксперт Дмитрий Попов.

Так он прокомментировал новость о том, что Национальный автомобильный союз (НАС) предложил разрешить сдавать экзамен на получение водительских прав без обучения в автошколе. Президент организации Антон Шапарин выразил уверенность в том, что в настоящее время подготовка водителей в "нормальном виде" отсутствует, и подчеркнул, что теоретический экзамен с первого раза сдают около 40% учеников автошкол.

"В России была ситуация, когда параллельно с автошколами существовал экстернат, и было доказано, что водители, которые учились сами, чаще нарушают правила и попадают в ДТП. Именно это стало причиной для отказа от экстерната в пользу автошкол", – напомнил Попов.

Он также пояснил, что в нынешней концепции подготовки водителей людям, которые прошли обучение, выдают документы о получении профессии водителя. Таким образом, подчеркнул специалист, процесс обучения носит профессиональный характер, а не является кружком или факультативом.

"В перечне профессий, по которым не допускается исключительно онлайн-обучение, есть в том числе и водители. Это значит, часть занятий предполагается в очном формате", – пояснил эксперт.

Он также указал, что низкий процент сдавших теоретический и практический экзамен с первого раза не говорит о том, что нужно отказаться от автошколы. Специалист обратил внимание, что в восприятии ПДД участниками дорожного движения и представителями надзорного ведомства существует много трактовок и вариаций. Отсутствие единообразия в этом вопросе – одно из оснований для того, чтобы можно было "повалить" человека на экзамене, указал Попов.

"Поэтому вместо предлагаемой инициативы необходимо модернизировать экзаменационную процедуру, сделать ее результаты наиболее достоверными по отношению к качественной подготовке водителей. Изменить экзамен так, чтобы проверяющий не мог судить субъективно", – высказался специалист.

Он также счел важным купировать коммерческую составляющую в экзамене, которая оказывает некоторое влияние на его результаты, и ужесточить контроль за автошколами. По его мнению, сейчас никакого надзора нет.

Попов отметил, что Минпросвещения должно провести широкую проверку автошкол на предмет того, насколько качественно выполняются программы подготовки водителей. Когда это будет сделано, тогда появится достоверное представление об обучении граждан, уверен он.

"Существует приказ № 808 Министерства просвещения, который подробнейшим образом описывает программы подготовки водителей с почасовой раскладкой по темам и по количеству часов на каждую из них. Это такие же программы, как, например, по математике и физике в школе", – уточнил Попов.

Там, продолжил эксперт, расписаны все нормативно-технические, нормативно-правовые и организационные требования к самой автошколе, выполнение которых нужно подтверждать при лицензировании и проверке учебно-материальной базы сотрудниками ГАИ. По словам Попова, это огромный набор правил, однако контроль за их соблюдением не ведется.

"Но если мы модернизируем экзамен и сделаем его более достоверным и честным, мы создадим запрос на качественную работу преподавателей и инструкторов", – добавил автоэксперт.

При этом он обратил внимание, что данное предложение не говорит о том, что нужно отказаться от автошколы.

"Люди получают профессию. Вряд ли можно говорить о том, чтобы теми же врачами шли работать те, кто прошел самоподготовку. А риски, между прочим, одинаковые: и в том и в другом случае мы имеем дело с угрозой безопасности жизни граждан", – заключил Попов.

С 1 марта 2026 года в России начнут действовать новые правила обучения водителей. Согласно нововведениям, учиться на права можно будет не только в автошколах, но и на автобазах, в автобусных и таксомоторных парках, а также транспортных компаниях.

Помимо этого, увеличится время на практическую подготовку водителей. В частности, люди, обучающиеся на автомобиле с механической коробкой передач, будут заниматься по 58 часов вместо прежних 56. Тем, кто выбирает "автомат", отведут 56 часов вместо 54.