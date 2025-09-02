Водителей в России разрешат учить на автобазах

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В России с 1 марта 2026 года начнут действовать новые правила обучения водителей, согласно которым процесс будет разрешено проводить не только в автошколах, но и на автобазах, в автобусных и таксомоторных парках, а также транспортных компаниях. Об этом сообщает газета "Известия".

Исходя из обновленной редакции "Примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий", время на практическую подготовку увеличится.

В частности, водители, обучающиеся на автомобиле с механической коробкой передач, будут заниматься по 58 часов вместо прежних 56. Тем, кто выбирает "автомат", отведут 56 часов вместо 54.

Также изменится порядок получения дополнительных категорий в правах. Водителям больше не придется заново проходить полный теоретический курс – достаточно будет прослушать цикл лекций по новой категории.

С 1 сентября в России повысились госпошлины на оформление водительских документов. Также был расширен список заболеваний, препятствующих вождению. Помимо этого, в силу вступили обновленные нормы техобслуживания и обязательная маркировка смазочных материалов, влияющая на логистику.

