Минздрав РФ уточнил сроки вступления новых правил медосвидетельствования водителей

Фото: 123RF/brillianata

Изменения в правилах медосвидетельствования водителей вступят в силу с 1 марта 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.

В ведомстве отметили, что к этому времени заинтересованные органы власти должны будут принять все необходимые подзаконные акты и подготовить подробные разъяснения по новым правилам.

Подчеркивается, что никаких изменений в процесс медосвидетельствования или форму справки с 1 сентября 2025 года несено не будет. Российские СМИ сообщили неверную информацию.

Ранее член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил, что с 1 сентября вводится новый порядок медосвидетельствования водителей на опьянение.

По его информации, должен был увеличиться интервал между двумя продувами алкотестером до 15–25 минут. Кроме того, по словам Машарова, после направления на химико-токсикологическое исследование планировалось сдавать мочу в течение 30 минут, иначе водитель пришлось бы сдавать кровь.