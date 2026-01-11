11 января, 18:28Спорт
Футболист сборной России Игорь Дивеев перешел в "Зенит"
Фото: ТАСС/Максим Константинов
Защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев перешел в петербургский "Зенит", покинув московский ЦСКА. Об этом сообщили в пресс-службе "Зенита".
Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/29.
Дивеев выступал за ЦСКА с 2019 года. За этот период он дважды выиграл Кубок России и один раз победил в суперкубке страны. В составе сборной России защитник провел 19 матчей, забив 1 гол.
Ранее Ролан Гусев стал главным тренером столичного футбольного клуба "Динамо" до конца сезона-2025/26. Он является воспитанником "Динамо", заслуженным мастером спорта России и обладателем Кубка UEFA.
В начале тренерской карьеры Гусев работал с молодежной командой ЦСКА, а также в академии армейцев и юношеских российских сборных.