Футболист сборной России Игорь Дивеев перешел в "Зенит"

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев перешел в петербургский "Зенит", покинув московский ЦСКА. Об этом сообщили в пресс-службе "Зенита".

Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/29.

Дивеев выступал за ЦСКА с 2019 года. За этот период он дважды выиграл Кубок России и один раз победил в суперкубке страны. В составе сборной России защитник провел 19 матчей, забив 1 гол.

Ранее Ролан Гусев стал главным тренером столичного футбольного клуба "Динамо" до конца сезона-2025/26. Он является воспитанником "Динамо", заслуженным мастером спорта России и обладателем Кубка UEFA.

В начале тренерской карьеры Гусев работал с молодежной командой ЦСКА, а также в академии армейцев и юношеских российских сборных.