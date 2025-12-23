Ролан Гусев стал главным тренером московского "Динамо"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Ролан Гусев назначен главным тренером столичного футбольного клуба "Динамо" до конца сезона-2025/26. Соответствующая информация появилась на сайте команды.

Гусев является воспитанником "Динамо", заслуженным мастером спорта России и обладателем Кубка UEFA. В начале тренерской карьеры он работал с молодежной командой ЦСКА, а также в академии армейцев и юношеских российских сборных.

В тренерском штабе "Динамо" Гусев трудится с лета 2023 года. В конце прошлого сезона, а также с ноября 2025-го он исполнял обязанности главного тренера в клубе.

До этого главным тренером московского "Динамо" был Валерий Карпин, однако в ноябре он покинул свой пост. Он объяснил, что хочет полностью сосредоточиться на национальной сборной РФ, чтобы вернуть россиян в международные турниры. Генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов счел решение Карпина правильным.